Burberry (BRBY.UK) ha publicado sus resultados del primer trimestre (13 semanas hasta finales de junio), mostrando que las ventas comparables (like-for-like) aumentaron un 5% interanual, tras registrar el primer trimestre de crecimiento en todas las categorías de producto en tres años. Aunque el resultado estuvo en línea con el consenso del mercado, que estimaba un inremento del 5,22%, las acciones de Burberry, que en estos momentos retroceden alrededor de un 6%, llegaron a caer un 7,3% en Londres, devolviendo todas las ganancias acumuladas durante los dos días anteriores ante el optimismo generado tras los sólidos resultados de Richemont en China y Estados Unidos.

La reacción de “vender con la noticia” (sell the news, en su término en inglés) no es un fenómeno aislado este año. En mayo, la compañía también presentó unos resultados acordes con las expectativas, pero sus acciones cayeron alrededor de un 6,5%, elevando el descenso acumulado en el año hasta el 14%. Se observa un patrón recurrente: el mercado exige cada vez más no solo una “estabilización”, sino una verdadera aceleración en la recuperación de los márgenes de beneficio. ¿Qué esconde la caída de las acciones de Burberry? Burberry es una marca con una historia de más de 165 años, conocida principalmente por inventar la gabardina, un tejido impermeable patentado en 1888, utilizado posteriormente para fabricar el icónico abrigo trench coat diseñado para los oficiales británicos durante la Primera Guerra Mundial. El característico estampado de cuadros en tonos beige, rojo y negro, introducido en 1924 como forro de los abrigos, se ha convertido en uno de los diseños más reconocibles del mundo y también en uno de los más falsificados. Precisamente estos dos elementos, el trench coat y el estampado de cuadros, representan el legado sobre el que se pretende construir la estrategia de recuperación (turnaround) liderada por Schulman, a pesar de la menor valoración bursátil actual de la compañía.

Fuente: Burberry Investor Relations

La cuestión clave detrás del comportamiento de Burberry no es tanto la cifra de ventas general, sino el desglose geográfico y la evolución futura de los márgenes:

La región EMEIA (Europa, Oriente Medio e India) registró una caída del 3% en ventas comparables , frente al descenso esperado del 2,33% , principalmente debido a la guerra en Oriente Medio y a la disminución del gasto turístico, aunque esta región representa únicamente alrededor del 2% de las ventas de Burberry .

registró una caída del , frente al descenso esperado del , principalmente debido a la guerra en Oriente Medio y a la disminución del gasto turístico, aunque esta región representa únicamente alrededor del . La región Asia-Pacífico creció menos de lo previsto (+3% frente al consenso de +6,66%), ya que Japón registró un menor número de turistas procedentes de China.

Los analistas de Jefferies advierten de que las principales medidas “fáciles” para mejorar los beneficios (como reducir los niveles de inventario y recortar costes) ya han sido implementadas, y que cualquier recuperación adicional de los márgenes dependerá exclusivamente de mantener el crecimiento de las ventas comparables, algo mucho más difícil de conseguir. Bernstein lo resume de forma concisa: “Burberry Forward está funcionando. Ahora corresponde al consejo añadir algo de impulso y dinamismo a los resultados”, lo que sugiere que el mercado espera algo más que una simple estabilización.

El mercado estadounidense fue el que mejor comportamiento mostró (+12% frente al +9,73% esperado), mientras que Corea del Sur (+11%) y los consumidores de la Generación Z en China aportaron algunos aspectos positivos. Sin embargo, estos factores no fueron suficientes para compensar las preocupaciones sobre Europa y el crecimiento asiático más lento de lo esperado.

Burberry Forward, el plan de recuperación de la firma

“Burberry Forward” es la estrategia de recuperación anunciada por el consejero delegado (CEO) Joshua Schulman en noviembre de 2024, cuyo objetivo es reconstruir la marca volviendo a sus raíces británicas y reforzando categorías clave como la ropa de exterior y las bufandas.

El plan incluye un programa de reducción de costes de aproximadamente 40 millones de libras esterlinas, una disminución de los niveles de inventario, ajustes de precios y la optimización de la red de tiendas y del gasto en marketing. El objetivo es recuperar unos ingresos de 3.000 millones de libras esterlinas y restaurar los márgenes y el flujo de caja tras varios años de descenso de ventas y pérdidas operativas.

Valoración EV/EBITDA de Burberry

Este gráfico de Bloomberg muestra el múltiplo EV/EBITDA estimado a 12 meses de Burberry durante un periodo de cinco años, destacando la media histórica y las bandas de desviación estándar.

Fuente: Bloomberg Financial Lp

El múltiplo actual de 7,47x está significativamente por debajo del promedio de los últimos 5 años (8,66x) y justo por encima del límite inferior de la desviación estándar (7,27x), lo que significa que la empresa está valorada relativamente barata según sus propios estándares históricos, a pesar de que tan recientemente como en diciembre de 2025/enero de 2026 cotizaba por encima de 12x, cerca del límite superior. Esto refleja una montaña rusa de dos años: una caída en la valoración en 2024 a niveles cercanos a 6x durante la crisis y la advertencia de beneficios, un repunte a los máximos de 2025/26 gracias a las esperanzas de un cambio de rumbo por parte de Schulman, y ahora una nueva compresión del múltiplo a medida que el mercado descontará un ritmo más lento de mejora de los márgenes.

Cotización de las acciones de Burberry

En el gráfico diario, el precio de las acciones de Burberry se consolida por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA50, EMA100 y EMA200, en 11.067, 11.245 y 11.333 respectivamente), con el RSI(14) en 43, una zona neutral con una ligera tendencia bajista, sin condiciones claras de sobreventa. El precio está probando la zona de soporte inferior alrededor de 10.27–10.53, y el patrón se asemeja a un rango amplio que se ha mantenido desde agosto de 2025.