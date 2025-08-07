Las acciones de Eli Lilly se hunden tras los resultados de los ensayos clínicos 🚨

A pesar de los informes de Eli Lilly que indican que su pastilla para adelgazar orforglipron cumplió todos los objetivos del ensayo de obesidad de fase 3 ATTain-1 y produjo una pérdida de peso promedio del 11,2% en 72 semanas, inversores y analistas consideran insuficiente este resultado. El nivel de pérdida de peso, si bien positivo, no supera significativamente los resultados ya obtenidos por competidores actuales como Wegovy de Novo Nordisk, y es solo ligeramente superior a los datos previos de la fase 2, lo que generó decepción en el mercado. Los inversores esperaban un efecto mucho más claro que justificara una posible ventaja de mercado, especialmente dadas las altas expectativas de innovación en el segmento de medicamentos para la obesidad. En consecuencia, aunque el estudio técnicamente cumplió sus criterios de valoración, el resultado se considera insuficiente para otorgar a Eli Lilly una clara ventaja competitiva o impulsar un sólido crecimiento en este lucrativo mercado. Además, las restricciones de reembolso (por ejemplo, las relacionadas con CVS Caremark) y las señales de un posible debilitamiento de la demanda a corto plazo aumentan la incertidumbre en torno a la industria de medicamentos para la obesidad. El comunicado de la compañía indica que la producción y la demanda no están completamente alineadas.

La compañía tuvo que actualizar sus previsiones financieras para 2025 y reducir el límite superior de sus expectativas de ingresos y beneficios netos. Tendremos más información esta noche, cuando la compañía presente sus resultados trimestrales poco después del cierre de Wall Street. Las acciones de Eli Lilly caen un 14% antes de la apertura de la sesión americana de hoy.

Precio de la acción de Eli Lilly

Las acciones de Eli Lilly, que también cotizan en Alemania, están cayendo actualmente a sus niveles más bajos desde enero de 2024.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Eli Lilly?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Eli Lilly (LLY.US) para invertir en la compañía. También en su ADR en Alemania (LLY.DE), que ya descuenta el 14% de descenso en el precio de las acciones. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.