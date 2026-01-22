Meta Platforms vuelve a ganar protagonismo tras una corrección cercana al 20%, con sus acciones rebotando casi 4% en la jornada. Jefferies reiteró su recomendación de “Comprar”, destacando un perfil riesgo/retorno atractivo tras la caída. El precio objetivo de Jefferies se mantiene en USD 910, lo que implica un potencial de alza cercano al 45% desde los niveles recientes. Aun así, la compañía de Mark Zuckerberg continúa cotizando muy por debajo del precio objetivo más alto de Wall Street, de USD 1.117.

Según Jefferies, Meta cotiza con un descuento relevante frente a Alphabet, con una brecha de cerca de 8 vueltas en el múltiplo P/E, lo que vuelve la valoración más atractiva para un líder en publicidad digital e inteligencia artificial.

Los fundamentos se mantienen sólidos: Meta cotiza en torno a 27 veces beneficios pasados y aproximadamente 22 veces beneficios esperados a 12 meses. Además, exhibe un margen bruto muy elevado (cerca de 82%), posicionándose como una de las compañías más rentables de Big Tech.

Jefferies sostiene que la reciente contratación en IA y el refuerzo de los equipos deberían traducirse en resultados tangibles en 2026, fortaleciendo el “volante central” del negocio, el mecanismo que impulsa el engagement y el desempeño publicitario en Facebook, Instagram y WhatsApp.

Un argumento alcista clave es que los nuevos motores de monetización recién comienzan a escalar. WhatsApp tendría potencial para crecer desde una tasa anual estimada de ~USD 9.000 millones hoy hasta ~USD 36.000 millones en el ejercicio 2029, con opcionalidad adicional proveniente de Threads y de las iniciativas Llama/IA.

Jefferies también señala que, desde resultados, Meta acumula una caída cercana al 18%, mientras Alphabet sube alrededor de 18% y Amazon cerca de 4%, lo que abre espacio para un catch-up relativo si Meta logra disipar las preocupaciones sobre presión de márgenes, mayor CAPEX y ejecución en IA.

Al mismo tiempo, el mercado no ignora los riesgos. El principal sigue siendo la escala del gasto en IA e infraestructura (CAPEX/OPEX); los inversores buscan evidencia clara de que la estrategia se traduzca en mayores beneficios, y no solo en costos más altos.

En segundo plano, los movimientos estratégicos incluyen reducciones de personal en Reality Labs y en la iniciativa Meta Compute, orientadas a construir una ventaja de largo plazo vía capacidad de cómputo y a respaldar el desarrollo de productos de IA de próxima generación.