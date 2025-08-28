Leer más

Las acciones de Snowflake se disparan en Wall Street gracias al boom de la inteligencia artificial

12:55 28 de agosto de 2025

Las acciones de Snowflake protagonizaron un repunte espectacular este jueves, al subir cerca de 19% en la bolsa de Nueva York, lo que representó más de 11.000 millones de dólares añadidos a su capitalización bursátil en una sola jornada. El movimiento estuvo impulsado por la actualización de su guía de ingresos anuales, que pasó a 4.400 millones de dólares en ventas por productos, un nivel que superó ampliamente las previsiones del consenso de analistas.

Edificio de la compania snowflake
 

El ajuste de perspectivas fue interpretado por los inversionistas como una señal clara de la fortaleza estratégica de Snowflake en un mercado cada vez más dominado por la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Un rally sustentado en expectativas de ingresos

El nuevo pronóstico de ingresos anualizados representa no solo un crecimiento sólido frente al desempeño reciente, sino también una prueba de que la demanda por plataformas de datos está en plena expansión.

Las empresas están destinando mayores recursos a la integración de soluciones de IA a gran escala, y en ese proceso la gestión, almacenamiento y análisis de datos se ha convertido en una necesidad crítica. En este terreno, Snowflake se ha posicionado como un socio clave para clientes corporativos, consolidando una base estable y de rápido crecimiento.

Inteligencia artificial y nube: la ventaja competitiva de Snowflake

Concepto de IA, herramientas tecnolÃ³gicas de control, robots inteligentes

El mercado interpretó el anuncio como una validación del rol de Snowflake en el boom de la IA. Su plataforma ha pasado de ser un espacio de gestión de datos a convertirse en un pilar para aplicaciones de inteligencia artificial que requieren escalabilidad, seguridad y rapidez en el procesamiento de información.

En un entorno donde la computación en la nube está en constante expansión, el modelo de negocio de Snowflake no solo compite con fuerza frente a rivales como Databricks o MongoDB, sino que también ofrece ventajas en términos de interoperabilidad y eficiencia de costos, dos factores clave en la adopción de nuevas tecnologías.

Analistas respaldan la proyección

Tras la actualización, los principales bancos de inversión y casas de análisis revisaron al alza sus valoraciones sobre Snowflake. Entre los argumentos más destacados se encuentran la resiliencia de su modelo de negocio, la capacidad de capturar clientes de gran escala y el crecimiento acelerado de la demanda vinculada a la IA y la nube.

La coincidencia entre las proyecciones corporativas y la visión de los analistas reforzó la confianza en que la compañía no solo está capturando el momento actual de la inteligencia artificial, sino que además está sentando bases para sostener el crecimiento en el mediano plazo.

Análisis técnico

En el gráfico diario, la acción de SNOW.US rompió con fuerza la zona de resistencia cercana a los 230 dólares, lo que abre espacio hacia los 245 dólares, un nivel clave observado en 2024. El volumen acompañó el movimiento, reforzando la validez del quiebre. El próximo soporte relevante se encuentra en 208 dólares, mientras que la consolidación por encima de los 235 podría sentar las bases para un nuevo tramo alcista.

Grafico de precios de las acciones de la compania snowflake

Fuente: xStation5.

 

________
 

