Las acciones de Zions y Western Alliance caen tras revelar pérdidas por préstamos dudosos

Las acciones de Zions Bancorp (ZION) y Western Alliance Bancorp (WAL) sufrieron caídas abruptas el jueves 16 de octubre, luego de que ambos prestamistas regionales revelaran pérdidas asociadas a préstamos comerciales con indicios de fraude, desatando nuevas dudas sobre la salud del crédito en la banca regional estadounidense.

Zions informó un cargo por USD 50 millones en el tercer trimestre, correspondiente a dos préstamos comerciales e industriales emitidos por su filial California Bank & Trust en San Diego. La entidad explicó que este deterioro se suma a una provisión total de USD 60 millones, y confirmó que inició una demanda judicial en California para recuperar los fondos.

En paralelo, Western Alliance Bancorp comunicó que mantiene desde agosto un proceso legal contra el prestatario Cantor Group V, LLC, por no entregar garantías en primera posición, una violación crítica de los términos del contrato. La noticia provocó una oleada de consultas de inversionistas, tras una presentación 8-K de otra entidad que reveló operaciones similares. Aunque Western Alliance afirmó que el incidente no altera su guía financiera para 2025, admitió que su exposición incluye relaciones crediticias complejas con otros prestatarios, como First Brands Group, un proveedor de autopartes que recientemente colapsó.

Riesgos estructurales y debilidades en control de crédito

El caso de Zions ha captado mayor atención por la naturaleza del prestatario, ligado a los fondos Cantor Group II y IV, cuyos activos subyacentes están compuestos por hipotecas residenciales. De acuerdo con el analista Terry McEvoy (Stephens Inc.), la magnitud del préstamo y el perfil del cliente generan serias dudas sobre los estándares de originación y los controles de riesgo dentro del banco.

Zions intenta recuperar más de USD 60 millones, mientras enfrenta creciente escrutinio del mercado por el deterioro de activos catalogados como comerciales y de difícil evaluación crediticia. Para muchos inversionistas, este episodio refuerza la percepción de que las exposiciones no transparentes a vehículos de crédito estructurado siguen representando un riesgo significativo para los bancos medianos, en un entorno donde la supervisión y la confianza están bajo presión.

Reacción del mercado y señales sistémicas

Fuente: xStation5.

Desde una perspectiva bursátil, ZION cayó más de 10% y WAL perdió más de 9% durante la sesión, arrastrando al índice bancario regional KRX a una baja cercana al 4%. Estos movimientos reflejan no solo el impacto puntual de las pérdidas, sino también la sensibilidad creciente del mercado ante cualquier señal de deterioro en la calidad de los activos.

Fuente: xStation5.

El contexto de tasas de interés elevadas, desaceleración económica y opacidad en algunos segmentos del crédito comercial amplifica el riesgo sistémico para las instituciones medianas. Casos previos, como los de Tricolor Holdings y First Brands, que generaron pérdidas combinadas por más de USD 370 millones para JPMorgan y Fifth Third, ya habían encendido las alertas.

Con bancos medianos ahora implicados en relaciones crediticias frágiles y litigios complejos, el mercado comienza a reevaluar la verdadera magnitud del deterioro crediticio dentro del sistema regional estadounidense.

Perspectivas y riesgos a mediano plazo

La banca regional de EE. UU. enfrenta un entorno desafiante:

La calidad de los préstamos comerciales sigue bajo presión,

Las tasas elevadas afectan la capacidad de pago de prestatarios, y

Los márgenes financieros se comprimen por el costo de financiamiento más alto.

A esto se suma una creciente falta de transparencia en la exposición a activos estructurados y a préstamos no garantizados, factores que podrían prolongar la volatilidad en el sector durante los próximos trimestres.

El mercado ahora exigirá mayor claridad contable y reforzamiento en los controles de riesgo, especialmente tras los episodios de 2023 que culminaron con la quiebra de varias entidades regionales.

__________

