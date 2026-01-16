Las tecnológicas pagarían nueva generación eléctrica en plan de Trump para frenar alzas de la luz

La iniciativa surge tras señales de estrechez de oferta , precios elevados en subastas y fuerte presión de demanda por centros de datos.

El plan propone una subasta especial con contratos a 15 años , financiados por tecnológicas y centros de datos, para acelerar nueva generación.

El gobierno de Donald Trump promueve una intervención en PJM para frenar el impacto del alza de costos eléctricos en hogares y empresas.

El gobierno de Donald Trump acordó con gobernadores de varios estados del noreste y del Atlántico medio promover una medida presentada como una intervención de emergencia en el mercado eléctrico operado por PJM Interconnection, el mayor operador regional de red en Estados Unidos. El objetivo declarado es contener el impacto de los costos eléctricos sobre hogares y empresas en una región donde la demanda ha crecido con fuerza debido a la expansión acelerada de centros de datos.

La iniciativa se enmarca en un escenario de tensión estructural entre crecimiento del consumo, velocidad de expansión de la oferta y creciente sensibilidad política frente al traslado de costos energéticos a usuarios finales.

El mecanismo propuesto

El plan contempla que PJM realice una subasta especial en la que empresas tecnológicas y operadores de centros de datos compitan por contratos a 15 años asociados a nueva capacidad de generación.

Bajo el esquema descrito, las tecnológicas pagarían por esa energía durante toda la vigencia de los contratos, independientemente de su nivel efectivo de consumo. El diseño busca asegurar ingresos estables a nuevos proyectos de generación, reducir la volatilidad típica del mercado eléctrico y acelerar decisiones de inversión que hoy enfrentan un entorno de mayor incertidumbre regulatoria y de precios.

Desde el Ejecutivo se indicó que estos contratos podrían respaldar la construcción de alrededor de 15.000 millones de dólares en nuevas centrales, convirtiendo a los grandes consumidores de energía en un pilar directo del financiamiento de nueva oferta.

Alcance geográfico y contexto operativo de PJM

PJM Interconnection presta servicio a más de 65 millones de personas en un amplio conjunto de estados del este y del Atlántico medio, además de Washington D. C. Dentro de su zona de cobertura se encuentra el norte de Virginia, reconocido como el mayor mercado de centros de datos a nivel global.

El operador ha advertido que la demanda máxima del sistema podría aumentar cerca de 17% hacia 2030 respecto del máximo registrado este año. Este crecimiento proyectado refleja la presión que ejercen la infraestructura digital, la inteligencia artificial y los servicios en la nube, en un contexto donde la expansión de la oferta avanza a un ritmo más lento que el consumo.

El plan se presenta tras episodios de precios elevados en las subastas de capacidad y señales claras de estrechez de suministro. En la subasta más reciente, la capacidad adjudicada quedó 6,6 gigawatts por debajo de los requerimientos, reforzando las preocupaciones sobre la capacidad del sistema para responder a la demanda futura.

Este escenario ha intensificado el debate público sobre la traslación de costos desde el mercado mayorista hacia las tarifas finales, así como sobre la necesidad de ajustar las reglas del mercado de capacidad para evitar picos de precios sin desalentar la inversión en nueva generación. En paralelo, se ha discutido la posibilidad de extender límites de precios en próximas subastas y de acelerar mecanismos de contratación orientados a nueva capacidad, especialmente en regiones con mayor crecimiento de consumo.

Naturaleza legal y coordinación política del plan

La medida sería formalizada mediante una declaración de principios no vinculante, firmada por el National Energy Dominance Council y gobernadores de estados como Pennsylvania, Ohio y Virginia, además de otros participantes. Un elemento relevante es que PJM no participaría directamente en el anuncio y no habría sido invitado al evento, lo que subraya que el plan se apoya más en presión política y coordinación interestatal que en una instrucción operativa inmediata ya ejecutada por el operador del sistema.

Este enfoque refuerza la idea de que la iniciativa busca marcar dirección estratégica y condicionar el debate regulatorio, más que implementar de forma inmediata un cambio técnico cerrado.

Reacciones iniciales del mercado y sectores involucrados

Tras conocerse el plan, se observaron movimientos significativos en las acciones del sector eléctrico. Algunas generadoras independientes registraron caídas, mientras que empresas vinculadas a equipamiento para nueva generación mostraron alzas, reflejando expectativas divergentes sobre cómo podría redistribuirse el valor dentro de la cadena.

Las acciones de GE Vernova llegaron a subir hasta 7,6%, en una reacción asociada a que el esquema propuesto apunta a acelerar la construcción de nueva capacidad, segmento en el que la compañía participa mediante turbinas y equipamiento clave para centrales eléctricas.

En sentido contrario, Vistra cayó hasta 9,5%, Talen Energy hasta 10,7% y Constellation Energy cerca de 8%. Estos movimientos se interpretan como respuesta a la posibilidad de cambios en el diseño del mercado de capacidad de PJM, incluyendo un esquema orientado a contener costos para usuarios finales y a reasignar parte del financiamiento hacia grandes consumidores, como los centros de datos, lo que podría reducir ingresos esperados o alterar la dinámica de precios para generadores existentes.

Dentro del sector tecnológico, el debate también se intensifica, ya que grandes plataformas con mayor escala podrían absorber mejor contratos de largo plazo, mientras que proveedores de infraestructura de IA con menor flexibilidad financiera enfrentarían un impacto distinto.

Fuente: xStation5.