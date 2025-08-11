Leer más

Las tecnológicas suben ante novedades clave; Intel, Dell y Micron 📌

14:35 11 de agosto de 2025

Intel registra hoy un alza de poco más del 5 %, tras conocerse que el director ejecutivo de la compañía planea reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar las preocupaciones planteadas la semana pasada sobre presuntos vínculos con empresas chinas. Se espera que la reunión sea de carácter amplio, durante la cual el CEO presentará tanto su historial profesional como personal.

Dell Technologies sube un 1,70 % tras anunciar una ampliación de su colaboración con Nvidia y Elastic en su plataforma de datos para inteligencia artificial (AI Data Platform). La plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a crear, implementar y escalar inteligencia artificial. La infraestructura tecnológica combina servidores Dell PowerEdge R7725 con GPU Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition de alto rendimiento, una plataforma 2U versátil e integra la base de datos vectorial de Elasticsearch para búsquedas contextuales y de lenguaje natural. Las bibliotecas y modelos de Nvidia Omniverse (incluida la búsqueda en USD) se espera que aceleren las búsquedas dentro de activos 3D complejos, beneficiando la producción de medios, procesos industriales y aplicaciones en tiempo real y de baja latencia en sectores que van desde el entretenimiento hasta los servicios financieros.

Micron Technology avanza un 2,90 % después de elevar su previsión para el cuarto trimestre fiscal que finaliza el 28 de agosto, citando un mayor crecimiento en los precios de la memoria DRAM y una ejecución sólida. Ahora espera ingresos de 11,2 mil millones de USD ± 0,1 mil millones (antes 10,7 mil millones ± 0,3 mil millones), un margen bruto no GAAP del 44,5 % ± 0,5 % (antes 42,0 % ± 1,0 %) y un beneficio por acción no GAAP de 2,85 USD ± 0,07 (antes 2,50 USD ± 0,15)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Análisis de mercado

12.08.2025
10:58

RBA recorta tipos al 3,6 % y el dólar australiano cae tras la decisión

Siguiendo las expectativas del mercado, el Banco de la Reserva de Australia decidió en su reunión de hoy reducir el tipo de interés...

 9:36

Ethereum alcanza los $4.300

Ethereum alcanzó ayer los 4.300 dólares, su nivel más alto desde el mercado alcista de 2021, impulsado por la demanda institucional,...

 8:45

La libra se fortalece tras informes laborales fuertes en Reino Unido

La libra gana tras superar expectativas de empleo en Reino Unido, con crecimiento salarial moderado y caída en el recuento de solicitantes. 08:00...
Más noticias

