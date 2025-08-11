Las tecnológicas suben ante novedades clave; Intel, Dell y Micron 📌

Intel registra hoy un alza de poco más del 5 %, tras conocerse que el director ejecutivo de la compañía planea reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar las preocupaciones planteadas la semana pasada sobre presuntos vínculos con empresas chinas. Se espera que la reunión sea de carácter amplio, durante la cual el CEO presentará tanto su historial profesional como personal.

Dell Technologies sube un 1,70 % tras anunciar una ampliación de su colaboración con Nvidia y Elastic en su plataforma de datos para inteligencia artificial (AI Data Platform). La plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a crear, implementar y escalar inteligencia artificial. La infraestructura tecnológica combina servidores Dell PowerEdge R7725 con GPU Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition de alto rendimiento, una plataforma 2U versátil e integra la base de datos vectorial de Elasticsearch para búsquedas contextuales y de lenguaje natural. Las bibliotecas y modelos de Nvidia Omniverse (incluida la búsqueda en USD) se espera que aceleren las búsquedas dentro de activos 3D complejos, beneficiando la producción de medios, procesos industriales y aplicaciones en tiempo real y de baja latencia en sectores que van desde el entretenimiento hasta los servicios financieros.

Micron Technology avanza un 2,90 % después de elevar su previsión para el cuarto trimestre fiscal que finaliza el 28 de agosto, citando un mayor crecimiento en los precios de la memoria DRAM y una ejecución sólida. Ahora espera ingresos de 11,2 mil millones de USD ± 0,1 mil millones (antes 10,7 mil millones ± 0,3 mil millones), un margen bruto no GAAP del 44,5 % ± 0,5 % (antes 42,0 % ± 1,0 %) y un beneficio por acción no GAAP de 2,85 USD ± 0,07 (antes 2,50 USD ± 0,15)