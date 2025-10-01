LATAM Airlines mantiene volatilidad pese a calificaciones mixtas de analistas

Las acciones de LATAM Airlines Group (LTM.US) atraviesan un periodo de volatilidad, con retrocesos desde su máximo anual de $52,54 hasta niveles actuales en torno a los $45,23, según el gráfico técnico más reciente.
La presión vendedora registrada en septiembre generó una corrección significativa, aunque en las últimas sesiones se observan señales de recuperación que sugieren un intento de consolidación sobre la zona de soporte de $44.
Este comportamiento coincide con el ajuste de calificación de Zacks Research, que rebajó la acción de “strong-buy” a “hold”, en contraste con la recomendación más optimista de Wall Street Zen, que semanas antes la había elevado a “strong-buy”.
Indicadores fundamentales: rentabilidad alta, pero con apalancamiento elevado
En el plano fundamental, la compañía presenta indicadores de alta rentabilidad y apalancamiento. Su ROE alcanza el 162,75% y el ROIC un 264,13%, reflejando un desempeño sobresaliente en generación de valor.
Sin embargo, el apalancamiento financiero (18,15) y un capital de trabajo por acción negativo (-9,66) evidencian riesgos en su estructura de deuda.
La acción cotiza con un P/E de 11,53, un ratio EV/EBITDA de 9,52 y un margen operativo del 13,86%, niveles que reflejan la exposición de la compañía a la volatilidad del sector aéreo, caracterizado por su dependencia de los ciclos económicos y las fluctuaciones en la demanda de pasajeros y carga.
Fuente: xStation5.
