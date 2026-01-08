Lockheed Martin se disparan tras anuncio de Trump de elevar el gasto militar a US$1,5 billones

Las acciones de Lockheed Martin (LMT) repuntaron este jueves en Nueva York, después de una sesión previa marcada por fuertes oscilaciones en el sector defensa. El movimiento se produjo tras un cambio de tono del presidente Donald Trump, de criticar a los grandes contratistas por priorizar dividendos y recompras, a plantear un salto del gasto militar para 2027 que el mercado interpretó como un viento de cola para el flujo de contratos.

Según Truth Social,

Trump dijo que el presupuesto militar de Estados Unidos para 2027 debería ser de US$1,5 billones

, frente a los US$901.000 millones aprobados para 2026, y sugirió que el incremento podría financiarse con ingresos por aranceles. En la sesión, Lockheed avanzaba alrededor de 6% en el día, mientras otros nombres del sector también subían. Antes de la apertura, el rebote llegó a rozar el 8% en Lockheed, reflejando un reposicionamiento tras el golpe del miércoles.

Del castigo a la oportunidad

El miércoles, Trump había amenazado con bloquear dividendos y recompras (e incluso presionar la compensación ejecutiva) hasta ver mejoras en producción y mantenimiento, un mensaje que golpeó a las acciones de defensa. Este episodio provocó caídas rápidas por el riesgo regulatorio, seguidas por un giro que devolvió apetito por el sector al incorporar la posibilidad de más gasto público. Para el inversionista, el punto clave es que estos dos mensajes conviven, el potencial de mayores presupuestos eleva la visibilidad de ingresos futuros, pero la presión política sobre la disciplina operativa y el retorno al accionista puede afectar márgenes, asignación de capital y múltiplos de valoración.



Congreso, costo fiscal y qué vigilar en LMT

El salto propuesto no es automático, el presupuesto debe pasar por el Congreso y existen dudas sobre la viabilidad fiscal y legal del plan. El Committee for a Responsible Federal Budget estimó que una trayectoria de gasto de ese tamaño podría costar cerca de US$5 billones hasta 2035 y aumentar la deuda, señalando que los ingresos por aranceles cubrirían solo una parte del incremento. En el mercado, la lectura inmediata fue clara, el titular de mayor gasto pesó más que la incertidumbre de implementación. Aun así, para Lockheed el catalizador real dependerá de señales concretas, apoyo legislativo, prioridades de compra (aeronáutica, misiles, espacio) y si la administración convierte el mensaje en lineamientos de contratos, pagos y cronogramas. En paralelo, el repunte sectorial se dio en una sesión mixta para Wall Street, con presión en tecnología y mejor desempeño relativo de defensa, lo que amplificó el contraste y favoreció el flujo hacia nombres como LMT, al menos en el corto plazo.

Análisis técnico (H1)

Tras las declaraciones del miércoles sobre la posibilidad de bloquear dividendos y recompras para contratistas de defensa, el gráfico refleja un ajuste inmediato en LMT.US, alrededor de las 16:00 (GMT-3) se observa una caída abrupta que llevó al precio a marcar un retroceso máximo cercano a -6,84% (considerando mechas, no solo cuerpos). Aun con esa presión vendedora, el RSI (14) no llegó a condiciones de sobreventa, el mínimo intradía de este rondó los 39,8, lo que sugiere un descenso fuerte, pero más asociado al riesgo de titular político que a capitulación técnica.

En la jornada de hoy, el sentimiento cambió tras nuevos comentarios de Trump apuntando a elevar el presupuesto militar 2027 a US$1,5 billones, lo que implica un aumento aproximado de +66,5%. Ese giro detonó un rebote y el precio llegó a avanzar hasta +1,97% cerca de las 11:00 (GMT-3), acompañado por un RSI (14) en 60,4, señal de impulso comprador más consistente.

Desde el punto de vista tendencial, el gráfico mantiene una lectura constructiva, la acción continúa operando por encima de las EMA(50) y EMA(100) (transando alrededor de 508,68 y 497,05, respectivamente), con una brecha cercana a 2,31% entre ambas medias. Esta separación respalda la idea de un sesgo alcista de corto plazo, especialmente porque el cruce favorable (EMA 50 sobre EMA 100) se sostiene desde mediados de diciembre, reflejando una mejora progresiva del momentum.

Niveles a vigilar: mientras LMT se mantenga sobre el bloque de medias (EMA50 / EMA100), el rebote puede seguir desarrollándose. En cambio, una pérdida sostenida de esa zona aumentaría el riesgo de volver a testear soportes inferiores. El nivel crítico señalado es 475,26, área donde previamente se observó un RSI extremadamente bajo (aproximadamente de un 26,1) dentro de la estructura alcista, una visita a ese rango implicaría deterioro técnico relevante.



