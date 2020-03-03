Los mercados de renta variable aumentan antes de la llamada clave del G7

Las bolsas a nivel global continúan alerta, con el DAX alemán ganando un 2% en la sesión de hoy. Los inversores vuelvan sus esperanzas en la próxima reunión del G7, donde los ministros de finanzas y los dirigentes de bancos centrales han de coordinarse en un plan de acción para estimular la economía. Esta reunión está programada para las 13:00 GMT+1, y podría ser un catalizador de mercado, especialmente de no cumplirse las expectativas anteriores.
Dólar hoy en Chile: cobre pierde fuerza tras alivio en inventarios y empuja al dólar sobre $925
Claves del día: Petróleo alcanza los 94 dólares y presiona a las acciones
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (20.08.2026)
Mercados a Observar Hoy: NATGAS.EU, GOLD y BITCOIN (20.08.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "