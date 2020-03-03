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Los mercados de renta variable aumentan antes de la llamada clave del G7

Las bolsas a nivel global continúan alerta, con el DAX alemán ganando un 2% en la sesión de hoy. Los inversores vuelvan sus esperanzas en la próxima reunión del G7, donde los ministros de finanzas y los dirigentes de bancos centrales han de coordinarse en un plan de acción para estimular la economía. Esta reunión está programada para las 13:00 GMT+1, y podría ser un catalizador de mercado, especialmente de no cumplirse las expectativas anteriores.

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