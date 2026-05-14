Los precios del gas natural suben tras la publicación de datos de la EIA en EE. UU.

La EIA informó que los inventarios semanales de gas natural en Estados Unidos aumentaron en 85 BCF, ligeramente por debajo del consenso del mercado de 87 BCF, pero muy por encima de la lectura anterior de 63 BCF, lo que representa un incremento semanal de 3,85% en los niveles de inventarios. Aunque los inventarios aumentaron menos de lo esperado, una desviación ligeramente “alcista” frente al pronóstico, los precios del gas natural han respondido con un alza superior al 1%.
Fuente: xStation5.
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