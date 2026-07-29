Los resultados de Electrolux, Alten y Hexagon sacuden la sesión europea

La sesión del miércoles está dejando subidas de dos dígitos en la cotización de tres compañías europeas. En los tres casos, el catalizador ha sido la publicación de unos resultados claramente superiores a las expectativas del mercado, aunque la calidad de las noticias positivas difiere entre ellas.

Electrolux se disparó alrededor de un 20% tras casi duplicar las previsiones de beneficio operativo.

El beneficio operativo, excluyendo partidas extraordinarias, ascendió a 1.200 millones de coronas suecas (SEK), frente a los 617 millones de SEK que esperaba el consenso, mientras que las ventas orgánicas crecieron un 2%.

Estos resultados reflejan el impacto del programa de reducción de costes, que mejoró el rendimiento de la compañía en 1.400 millones de SEK.

No obstante, esta mejora no procede íntegramente de un fortalecimiento del modelo de negocio, ya que aproximadamente 484 millones de SEK correspondieron a la devolución de aranceles en Estados Unidos y a un cambio en el programa de prestaciones sanitarias.

La señal fundamental más relevante y con mayor potencial de permanencia sigue siendo la optimización de costes y la sólida generación de flujo de caja libre, más que una recuperación de la demanda en Norteamérica, donde las ventas orgánicas retrocedieron un 3%.

Precio de la acción de Electrolux

A pesar del fuerte repunte, es difícil prever un crecimiento de precios a largo plazo. Si se observa el gráfico con optimismo, se aprecia un alejamiento del límite inferior del canal de tendencia bajista.

Fuente: xStation5

Alten subía alrededor de un 15% tras revisar claramente al alza sus previsiones para 2026.

Las ventas orgánicas del segundo trimestre crecieron un 3,2%. La compañía elevó su previsión para el conjunto del año desde un crecimiento cercano al 0% hasta un rango de entre el 1,4% y el 1,8%.

Asimismo, espera alcanzar un margen operativo cercano al 9%, frente al 8,5% registrado en 2025. Esta mejora está impulsada principalmente por el buen comportamiento de los sectores aeroespacial, defensa, seguridad y ferroviario.

Se trata de un caso clásico de reajuste de valoración tras un escenario base excesivamente pesimista, seguido de una fuerte revisión al alza de las expectativas del mercado.

Precio de la acción de Alten

Las recientes ganancias muestran una clara ruptura del canal descendente a largo plazo. El nivel actual podría servir de base para nuevas ganancias, si la empresa logra mantener la mejora de sus resultados.

Fuente: xStation5

Hexagon subía más de un 10% tras presentar unos excelentes resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

El crecimiento orgánico alcanzó el 12%, casi el doble del 6,4% que esperaba el mercado.

Los ingresos ascendieron a 1.050 millones de euros, frente a los 1.010 millones previstos por el consenso de analistas.

El EBIT ajustado se situó en 272 millones de euros, superando los 261 millones esperados.

El principal catalizador fue la fuerte demanda procedente de la industria aeroespacial y de defensa. Como factores adicionales de apoyo destacan una elevada cartera de pedidos y la finalización, antes de lo previsto, del programa de consolidación de costes y reestructuración.

Precio de la acción de Hexagon

Los sólidos resultados demuestran la fortaleza de la empresa y respaldan las valoraciones, pero el precio aún se mantiene en el rango inferior de una amplia consolidación.

Fuente: xStation5