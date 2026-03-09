Más grietas en el mercado de crédito privado: BlackRock limita retiros

El mercado de crédito privado ha comenzado el año con debilidad. Después de que Blue Owl restringiera los retiros de uno de sus fondos de crédito privado hace algunas semanas, el mercado comenzó a cuestionar abiertamente la solvencia y las valoraciones de muchos fondos.

Este fin de semana, BlackRock se suma a la lista de firmas que alimentan las preocupaciones de los inversores.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Las salidas de capital del mercado de crédito privado están alcanzando niveles sin precedentes. Dada la naturaleza de este mercado y su falta de liquidez, esta situación coloca a los fondos en una posición complicada.

Source: Bloomberg Finance LP

La difícil situación también se refleja claramente en las valoraciones. Empresas como BlackRock y Blue Owl están pagando ahora el precio de fallos en su propia estrategia. La idea detrás del crecimiento del crédito privado era ampliar la oferta hacia inversores minoristas, pero estos tienen un perfil de riesgo muy diferente y una menor tolerancia a mantener su capital bloqueado durante largos períodos.

Las preocupaciones de los inversores tampoco son infundadas. El mercado de crédito privado desempeña un papel fundamental en la financiación de la infraestructura de inteligencia artificial, un sector cuyos retornos prometidos están siendo cada vez más cuestionados.

¿Qué está ocultando BlackRock?

La falta de liquidez en el mercado de crédito privado no es en sí misma motivo de pánico. De hecho, la iliquidez es una característica fundamental de este mercado, no algo extraordinario.

Lo que sí podría convertirse en un problema importante, que evoca recuerdos de 2007, es que, según una investigación de Bloomberg, muchos fondos y posiciones en el mercado de crédito privado tienen una mayor exposición al sector del software de lo que reportan oficialmente.

En la práctica, esto significa que muchos fondos podrían estar ocultando su exposición real al sector tecnológico para obtener financiación sin pagar la prima de riesgo correspondiente. La existencia misma de esa prima, y las señales de intentos por ocultar exposición para evitarla, sugiere que la situación de las empresas tecnológicas y del mercado de crédito privado podría ser peor de lo que indican los datos financieros publicados por muchas compañías.

BLK.US (D1)

Fuente: xStation5

Si bien los problemas en el mercado de crédito privado no desaparecerán de la noche a la mañana y podrían, con el tiempo, empeorar de lo previsto, esto no cambia el hecho de que, a día de hoy, la acción del gráfico parece más bien una corrección temporal impulsada por las emociones. Un RSI en torno a 25 indicó que se había tocado fondo en anteriores episodios de ventas masivas.