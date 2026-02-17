Mercado de lujo vulnerable ante la burbuja tecnológica y los hedge funds

Mecánica de los fondos de cobertura

Las firmas de lujo como LVMH y Kering se encuentran en un entorno de fluctuaciones bruscas que no se registraban desde el inicio de la década, tras arrastrar un periodo de desaceleración en las ventas que ya suma dos años. Esta volatilidad se explica técnicamente por la fuerte actividad de los fondos de cobertura multiestrategia que han incrementado sus posiciones cortas en el sector de consumo discrecional antes de la actual temporada de resultados. La sensibilidad del mercado actual genera un efecto de retroalimentación donde cualquier dato ligeramente superior a las previsiones obliga a los vendedores en corto a liquidar sus apuestas de forma masiva para limitar pérdidas.

Un ejemplo de esta dinámica se observó en el reciente repunte del 11% en las acciones de Kering. A pesar de que la dueña de Gucci reportó una caída en sus ingresos del cuarto trimestre, la cifra fue menos severa de lo proyectado, lo que desencadenó una carrera alcista por cobertura técnica. Se sugiere que la concentración masiva de capital en fondos de índice pasivos ha bloqueado una parte sustancial del capital en posiciones de comprar y mantener, lo que reduce drásticamente el volumen de acciones disponibles para el intercambio activo y permite que las operaciones de los hedge funds (fondos de cobertura) provoquen oscilaciones desproporcionadas en la capitalización bursátil de estas empresas.

Riesgo de una corrección sistémica

Un acelerador externo que ha adquirido relevancia para el sector es el comportamiento de los índices tecnológicos en Estados Unidos. El director ejecutivo de Kering, Luca de Meo, ha descrito al mercado de valores como un medidor directo de la capacidad de gasto de los ciudadanos estadounidenses de alto patrimonio. Dado que una fracción considerable de la riqueza de estos consumidores está invertida en renta variable, el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial ha funcionado como un impulsor de consumo indirecto. Sin embargo, esta correlación implica que una corrección severa en las valoraciones de la IA erosionaría inmediatamente el efecto riqueza, impactando de forma directa en la demanda de artículos de cuero y alta costura.

Esta fragilidad en la confianza de los inversionistas quedó demostrada cuando las proyecciones cautelosas de Bernard Arnault provocaron la mayor caída porcentual en un solo día para LVMH en los últimos seis años. El contraste es total si se compara con la actualización de mercado de octubre, cuando la acción escaló un 12% en una sola sesión, marcando su mejor desempeño diario en más de veinte años. Estas cifras reflejan un mercado que opera bajo una tensión extrema y que está preparado para ejecutar ventas masivas ante cualquier indicio de que la recuperación cíclica de marcas como Dior o Gucci podría retrasarse más allá de lo previsto para el cierre de 2026.

Análisis de mercado

Hermès mantiene una trayectoria de crecimiento sólido que le permitió avanzar un 2,5% tras su último reporte trimestral. Lo más llamativo es su valoración de mercado, ya que Hermès cotiza a 45 veces sus beneficios estimados, lo que representa más del doble del múltiplo de valoración que el mercado asigna a LVMH en este momento. La recuperación del sector lujo no seguirá una trayectoria lineal y estará condicionada por el estado del S&P 500 y la estabilidad de los niveles de empleo en las grandes tecnológicas.

Hermès (RMS.FR) fluctúa actualmente con un impulso debilitado, registrando un retorno negativo del 2,96% durante la última semana. La acción muestra una falta de definición tendencial debido a la convergencia crítica de sus promedios móviles, con la EMA de 50 periodos situándose en los 2.100,35 y la EMA de 200 apenas por debajo, en los 2.099,17. Este estrechamiento extremo de las medias móviles, sumado a un RSI de 38,4 puntos, sugiere que, aunque la presión vendedora predomina, el activo aún no ha ingresado en niveles de sobreventa, manteniendo el precio en una zona de equilibrio frágil cerca de los 2.069.

Fuente: xStation5.

Por su parte, Kering (KER.FR) exhibe un deterioro más pronunciado en su desempeño semanal, acumulando una caída del 4,57%. El precio actual , situado en torno a los 272,65, se encuentra bajo la presión de una resistencia dinámica formada por la EMA de 200 periodos (276,22) y la EMA de 50 (275,74). Al igual que en el caso de Hermès, la proximidad de estos indicadores dificulta el establecimiento de una tendencia de corto plazo clara, operando en un entorno de alta indecisión. El RSI, posicionado en los 42,4 puntos, ratifica un sesgo moderadamente bajista sin alcanzar condiciones extremas, lo que indica que el mercado aún procesa la falta de impulsores positivos para el sector antes de definir un nuevo movimiento.

Fuente: xStation5.

