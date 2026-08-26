Mercados a Observar Hoy: AUDUSD, SOYBEAN y UK100 (26.08.2026)

Las acciones cotizan estables a la espera de los resultados de Nvidia, que aparecen como el principal catalizador de la sesión. Los índices estadounidenses muestran variaciones acotadas, mientras los bonos del Tesoro retroceden y el dólar se mantiene prácticamente sin cambios. El mercado estará atento no solo a las cifras de Nvidia, sino también a las señales sobre gasto de capital de sus principales clientes, perspectivas de demanda y acuerdos financieros vinculados al desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial.

En materias primas, el petróleo extiende su corrección y acumula una caída cercana al 9% en la semana, presionado por avances diplomáticos orientados a normalizar los flujos restringidos en el estrecho de Ormuz. La mediación entre Irán y Omán ha alimentado expectativas de un posible acuerdo que permita reanudar el transporte marítimo, reduciendo parte de la prima geopolítica. En contraste, el cobre se mantiene cerca de máximos históricos, mostrando todavía una presión alcista relevante.

AUDUSD

El dólar australiano ha mostrado un mejor desempeño frente a las principales divisas del G10, apoyado por un dato de inflación en Australia que superó las estimaciones y se mantuvo por encima del objetivo del 3%. Esto refuerza la posibilidad de que el RBA mantenga una postura más restrictiva por más tiempo, especialmente en un contexto donde otros bancos centrales comienzan a mostrar señales de mayor cautela. Además, el mejor tono en commodities y activos de riesgo también ha favorecido al AUD.

Análisis técnico del AUDUSD

A nivel técnico, el AUDUSD vuelve a testear una resistencia en torno a 0.7158–0.7180, zona que ha funcionado como punto pivote. El precio cotiza por encima de su media móvil de 100 periodos y el MACD mantiene momentum alcista, lo que muestra una mejora en la estructura de corto plazo. Una consolidación sobre esta zona podría abrir espacio hacia 0.7657, mientras que un rechazo desde estos niveles mantendría como soportes relevantes la zona de 0.6851 y luego 0.6714.

Fuente: xStation

SOYBEAN

La soja se mantiene cerca de máximos de casi un mes, apoyada por condiciones de cosecha más débiles en Estados Unidos y una mayor sensibilidad del mercado ante posibles ajustes de oferta. El informe del USDA mostró una baja en la calificación del cultivo, lo que ha llevado a los operadores a incorporar el riesgo de un deterioro adicional en el potencial productivo antes de la cosecha. A esto se suma la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China, que sigue siendo clave para las perspectivas de demanda.

Análisis técnico de SOYBEAN

A nivel técnico, el precio mantiene una estructura de canal alcista y vuelve a acercarse a una zona de resistencia entre 1.242 y 1.264. El rebote reciente se ha apoyado sobre la directriz inferior del canal y sobre las medias móviles de corto plazo, mientras el MACD vuelve a mostrar momentum positivo. Una ruptura sobre 1.264 podría reforzar la continuidad alcista hacia zonas superiores, mientras que el soporte clave de corto plazo se mantiene en torno a 1.167; una pérdida de ese nivel debilitaría la estructura actual.

​​​​​​​Fuente: xStation

UK100

El UK100 continúa mostrando una estructura positiva, apoyado por su menor exposición relativa al sector tecnológico frente a otros índices globales y por un entorno donde la rotación hacia sectores defensivos y de valor sigue favoreciendo al mercado británico. El índice se mantiene cerca de sus máximos históricos, en un contexto donde la caída del petróleo ha ayudado a moderar las preocupaciones inflacionarias y a sostener el apetito por renta variable.

Análisis técnico del UK100

A nivel técnico, el precio mantiene una estructura de máximos crecientes tras romper su fase de consolidación y realizar un pullback hacia la zona de medias móviles. La reacción desde ese soporte dinámico refuerza la estructura alcista de corto plazo, mientras el MACD intenta generar un nuevo cruce positivo. La resistencia se ubica en torno a 10.963 puntos; una ruptura sobre ese nivel podría habilitar nuevos máximos, mientras que el soporte relevante se mantiene en la zona de la media móvil de 50 periodos y la directriz alcista.

​​​​​​​​​​​​​​Fuente: xStation