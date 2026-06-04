Mercados a Observar Hoy: BITCOIN, GOLD y USDJPY (04.06.2026)

Los futuros de acciones retroceden en una sesión marcada por la presión sobre el sector tecnológico, después de que los resultados de Broadcom no lograran convencer a los inversionistas y la acción llegara a caer cerca un 16% en la preapertura. El movimiento también impactó a los mercados asiáticos, con el Kospi registrando una fuerte corrección, lo que refleja una toma de ganancias en activos vinculados a inteligencia artificial tras una racha de liderazgo muy concentrada. En paralelo, el petróleo mantiene un ligero descenso, aunque el mercado sigue atento a cualquier avance geopolítico en Oriente Medio. La combinación de menor apetito por riesgo, presión sobre tecnología y búsqueda de liquidez vuelve a favorecer al dólar frente a activos de mayor beta.

BITCOIN

Bitcoin se encamina a su racha de pérdidas más larga desde agosto, presionado por el conflicto en Oriente Medio, la liquidación de posiciones alcistas y una inusual venta de tokens por parte de Strategy Inc., uno de los compradores corporativos más relevantes del mercado. La criptomoneda llegó a caer hasta la zona de 61.180 dólares antes de recuperar parte de las pérdidas, reflejando un entorno de menor apetito por riesgo que contrasta con el mejor desempeño relativo que venía mostrando la renta variable tecnológica. A nivel técnico, el precio mantiene una estructura bajista de corto plazo, con el MACD profundizando el momentum negativo y la cotización acercándose al soporte clave de 60.009, zona donde había realizado un giro importante a comienzos de febrero. Si ese nivel se pierde, el siguiente soporte relevante aparece en 48.885, mientras que por arriba las resistencias se ubican en 75.913 y luego en 82.965, con la SMA de 200 días, cerca de 78.873, actuando como una barrera dinámica importante.



Fuente: xStation5

GOLD

El oro cotiza cerca de 4.501 y continúa comportándose como un activo muy sensible a la lectura geopolítica, aunque el movimiento reciente muestra que los episodios de tensión no siempre se traducen en compras del metal, ya que en escenarios de estrés el mercado también puede buscar liquidez en dólares. La incertidumbre en Oriente Medio mantiene una base defensiva para GOLD, pero la fortaleza del dólar y el ajuste en expectativas de tasas limitan el impulso alcista. Técnicamente, el precio sigue respetando la SMA de 200 días, ubicada cerca de 4.447, que actúa como soporte estructural, mientras la SMA de 50 días, en torno a 4.629, y la directriz bajista desde los máximos recientes se mantienen como resistencias relevantes. Una ruptura sobre la zona de 4.774 mejoraría la lectura técnica y abriría espacio hacia 5.242; por el contrario, una pérdida clara de la media de 200 días debilitaría la estructura y aumentaría el riesgo de una corrección más profunda.



Fuente: xStation5

USDJPY

El USDJPY vuelve a acercarse a una zona de resistencia históricamente sensible, entre 160 y 161,95, donde en episodios anteriores se observaron fuertes reversiones y aumentó la atención del mercado sobre posibles intervenciones o señales de las autoridades japonesas. El par sigue apoyado por el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Japón y por la demanda de dólar en un entorno de mayor cautela, aunque el mercado comienza a elevar la probabilidad de que el Banco de Japón pueda subir tasas en junio, con otra alza adicional contemplada para el resto del año. A nivel técnico, el precio se mantiene por encima de 158,52, que funciona como soporte inmediato, y sobre sus medias móviles principales, con la SMA de 50 días cerca de 158,66 y la SMA de 200 días alrededor de 156,65. El MACD mantiene una señal de recuperación, pero la cercanía a la resistencia de 161,95 deja al par en una zona de definición, donde una ruptura podría extender el movimiento alcista, mientras que un rechazo reforzaría el riesgo de una nueva corrección hacia 158,52 y luego 152,03.



Fuente: xStation5