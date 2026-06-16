Mercados a Observar Hoy: GASOLINE, COCOA y USDJPY (16.06.2026)

Las acciones cotizan moderadas después de tres jornadas alcistas, en una semana marcada por decisiones de tasas de interés de los principales bancos centrales. La atención estará concentrada mañana en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, la primera reunión bajo la dirección de Kevin Warsh. Aunque se espera que las tasas se mantengan sin cambios, los mercados seguirán de cerca la conferencia de prensa posterior y cualquier señal sobre inflación, crecimiento y trayectoria futura de la política monetaria. En materias primas, el Brent cae cerca de 2,6% y se ubica alrededor de los 81 dólares por barril, prolongando su reciente descenso después de que los principales bancos rebajaran sus previsiones de precio. La caída del petróleo ha eliminado gran parte de la prima asociada al conflicto de comienzos de año, aliviando presiones inflacionarias y dando mayor margen a los bancos centrales para evaluar el ciclo de tasas.

GASOLINE

La gasolina continúa debilitándose en línea con el retroceso del petróleo, después del fuerte incremento observado durante la guerra en Oriente Medio. La expectativa de un fin del conflicto y de una reapertura sostenida del estrecho de Ormuz ha reducido la prima de riesgo energética, llevando a GASOLINE a niveles no vistos desde el 16 de abril. Técnicamente, el precio se mantiene por debajo de su SMA de 21 días, lo que confirma una estructura bajista de corto plazo, y vuelve a testear la zona de 282,34, soporte clave tras la pérdida de 327,94. El MACD mantiene una lectura negativa, aunque con menor aceleración bajista, por lo que la zona actual puede generar intentos de estabilización. Si el precio pierde 282,34, el siguiente soporte relevante aparece en 249,63; por arriba, una recuperación sobre 327,94 sería necesaria para mejorar la lectura técnica.



Fuente: xStation5

COCOA

El cacao cotiza cerca de 4.250 y sube más de 6%, recuperando la zona de 4.100 dólares por tonelada, impulsado por renovadas preocupaciones climáticas. Las agencias meteorológicas advierten sobre la posibilidad de un Súper El Niño, con riesgo de sequías y calor extremo en África Occidental, una región clave para la producción global. Además, firmas como StoneX y la ICCO han reducido sus estimaciones de superávit global ante el temor de que las buenas cosechas actuales sean temporales. A nivel técnico, el precio ha respetado una zona relevante de soporte entre el 61,8% y 76,4% de Fibonacci, en torno a 3.567–3.284, y también su SMA de 50 días, ubicada cerca de 3.778, desde donde retoma impulso. La primera resistencia aparece en 4.307, seguida por 4.773; por debajo, los soportes clave se mantienen en 3.795, 3.567 y 3.308. El MACD empieza a girar al alza, lo que mejora la lectura de momentum.



Fuente: xStation5

USDJPY

El USDJPY se mantiene estable alrededor del nivel de 160, después de que el Banco de Japón (BoJ) subiera las tasas de interés en 25 puntos básicos, hasta 1,00%, en una votación dividida de 7-1. La reacción del yen fue limitada, ya que Uchida no entregó señales claras sobre la trayectoria futura de la política monetaria al sustituir al gobernador Ueda, y el mercado mantiene una probabilidad cercana al 85% de que el próximo ajuste del Banco de Japón ocurra recién en diciembre. Técnicamente, el par sigue dentro de una zona de resistencia históricamente sensible entre 160 y 161,95, donde anteriormente se han observado fuertes reversiones. El precio se mantiene por encima de 158,52, soporte inmediato, y sobre sus medias móviles de 50 y 200 días, ubicadas cerca de 158,90 y 157,10, respectivamente. El MACD conserva momentum positivo, aunque la cercanía a 161,95 mantiene al par en una zona de definición entre continuidad alcista y posible rechazo técnico.



Fuente: xStation5