Mercados a Observar Hoy: OIL, GOLD y BITCOIN (12.06.2026)

Las bolsas avanzan y el petróleo retrocede ante las crecientes expectativas de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. El crudo cae más de 3%, mientras los inversionistas descuentan una reducción de la prima de riesgo geopolítico y una posible reapertura del estrecho de Ormuz. El impulso diplomático se fortaleció tras reportes que apuntan a que el acuerdo podría firmarse tan pronto como el domingo, con funcionarios iraníes señalando que el texto marco estaría casi finalizado. Algunos informes indican que el borrador incluiría 14 disposiciones vinculadas a la reapertura del estrecho de Ormuz y un período de negociación de 60 días sobre temas nucleares. El mejor tono se extendió a bolsas europeas y divisas, mientras el mercado estará atento al debut de SpaceX y a nuevos titulares geopolíticos.

OIL

El petróleo cotiza cerca de 87,70 y cae con fuerza, con el Brent retrocediendo alrededor de 3,3% y encaminándose a su primer cierre por debajo de los 88 dólares por barril desde la primera semana del conflicto. El movimiento refleja una rápida reducción de la prima de riesgo geopolítico, a medida que los inversionistas descuentan una mayor probabilidad de resolución diplomática entre Estados Unidos e Irán y una eventual reapertura del estrecho de Ormuz. Técnicamente, OIL perdió la zona de soporte intermedia y se acerca al nivel relevante de 83,42, que pasa a ser la próxima referencia bajista si continúa la presión vendedora. Al alza, la zona de 97,97–98,93 queda como resistencia clave, mientras que 108,44 se mantiene como una referencia más alejada. El oscilador estocástico se encuentra en zona baja, lo que puede favorecer rebotes técnicos puntuales, aunque el sesgo sigue condicionado por la caída del precio y los titulares sobre el acuerdo.



Fuente: xStation5

GOLD

El oro se fortalece apoyado por la debilidad del dólar, ya que una posible salida diplomática al conflicto reduce la demanda de liquidez en moneda estadounidense y mejora el entorno para los metales preciosos. El retroceso del dólar y la moderación de los rendimientos favorecen al oro en el corto plazo. A nivel técnico, el precio logró respetar el soporte de 4.095, zona donde se observa una posible estructura de doble suelo, después de la fuerte corrección reciente. La recuperación inicial deja como primera referencia la zona de 4.468, correspondiente a la SMA de 200 días, mientras que la SMA de 50 días, cerca de 4.587, y la resistencia de 4.774 serán niveles clave para confirmar una mejora más consistente. Si el precio vuelve a perder 4.095, el siguiente soporte relevante aparece en 3.876.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin se beneficia de la menor tensión geopolítica, que ha favorecido una recuperación parcial de los activos de riesgo tras varias semanas de presión. La criptomoneda venía siendo uno de los activos más castigados por la búsqueda de liquidez, la caída del apetito por riesgo y la liquidación de posiciones alcistas, por lo que el alivio en Oriente Medio permite un rebote desde una zona técnica relevante. En el gráfico diario, el precio volvió a respetar el soporte de 60.009, nivel donde también había marcado un giro previo, lo que mantiene abierta la posibilidad de una estructura de doble suelo. Sin embargo, el MACD aún muestra presión bajista y la SMA de 200 días, cerca de 77.811, sigue actuando como resistencia estructural. Para mejorar la lectura técnica, Bitcoin necesitaría recuperar primero 75.913 y luego 82.965; si pierde 60.009, el siguiente soporte relevante se ubica en 48.885.



Fuente: xStation5