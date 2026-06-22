Mercados a Observar Hoy: USDIDX, GBPUSD y JP225 (22.06.2026)

Los futuros de acciones de Estados Unidos cotizan estables tras el fin de semana largo, con la geopolítica aún dando soporte al apetito por riesgo a medida que el petróleo continúa retrocediendo. El crudo se ubica cerca de los 79 dólares por barril, después de que negociadores de Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta para un acuerdo final, lo que refuerza la expectativa de una normalización del flujo energético y reduce parte de la presión inflacionaria asociada al conflicto. Aun así, los rendimientos de los bonos han subido ligeramente, reflejando que el mercado todavía evalúa una Reserva Federal más cautelosa. En Europa, la volatilidad se concentra en Reino Unido tras la renuncia del primer ministro Keir Starmer, lo que llevó inicialmente a la libra esterlina a nuevos mínimos de 2026 antes de una recuperación parcial, mientras los bonos británicos repuntaron ante la expectativa de una transición ordenada.

USDIDX

El índice dólar mantiene una estructura de fortaleza, apoyado por el cambio en las expectativas sobre la Reserva Federal después de que la última reunión redujera la idea de que el nuevo presidente adoptaría rápidamente una postura más dovish. Aunque la caída del riesgo geopolítico y el retroceso del petróleo han mejorado el apetito por riesgo, el dólar sigue respaldado por rendimientos relativamente elevados y por una lectura monetaria más restrictiva. A nivel técnico, el USDIDX supera la zona de resistencia entre 100,09 y 100,44, rompiendo un rango de cotización que se venía formando desde abril de 2025. El precio también mantiene una estructura ascendente de corto plazo, mientras el MACD conserva momentum positivo. Si la ruptura se sostiene, la siguiente referencia relevante aparece en 104,39; por debajo, la zona de 99,10–97,47 queda como soporte en caso de retroceso.



Fuente: xStation5

GBPUSD

El GBPUSD refleja la presión sobre la libra esterlina tras la renuncia del primer ministro británico, en un contexto donde las dudas fiscales y políticas volvieron a pesar sobre los activos del Reino Unido. Aunque los bonos británicos repuntaron por la expectativa de una transición de liderazgo ordenada, la salida de Starmer abre un nuevo periodo de incertidumbre y encamina al país hacia su séptimo primer ministro en una década, con Burnham perfilándose como posible próximo líder laborista. Técnicamente, el par perdió fuerza frente al dólar y se acerca al soporte de 1,3142, nivel clave para medir si la corrección se profundiza hacia 1,3005. El precio cotiza por debajo de sus medias móviles de 100 y 200 días, ubicadas cerca de 1,3407 y 1,3403, lo que refuerza el sesgo bajista de corto plazo. El MACD mantiene presión negativa, por lo que una recuperación sobre la zona de medias sería necesaria para mejorar la lectura técnica.



Fuente: xStation5

JP225

El JP225 extiende sus máximos históricos, apoyado por la debilidad del yen, el retroceso del petróleo y el mejor apetito por riesgo global. Para Japón, una moneda más débil favorece a los exportadores, mientras que menores precios energéticos alivian presiones sobre costos de importación y márgenes corporativos, especialmente en manufactura. En el plano técnico, el índice mantiene una tendencia alcista sólida dentro de un canal ascendente y cotiza por encima de su SMA de 21 días, ubicada cerca de 67.416, lo que confirma la fortaleza del movimiento. El MACD mantiene momentum positivo y acompaña la extensión hacia nuevos máximos. Mientras el precio se sostenga sobre 68.702, la estructura seguirá favoreciendo continuidad; por debajo, los soportes relevantes se ubican en 68.702 y 62.594, mientras que la parte alta del canal funciona como referencia para posibles pausas o consolidaciones.



Fuente: xStation5