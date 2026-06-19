Mercados a Observar Hoy: USDJPY, GOLD y GASOLINE (19.06.2026)

Los futuros estadounidenses retroceden después de una semana alcista, con la atención nuevamente puesta en la geopolítica tras el aplazamiento de las conversaciones para un acuerdo permanente entre Estados Unidos e Irán. La demora se produce en medio de la continuidad de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano, luego de que Irán condicionara su acuerdo preliminar con Washington a un alto el fuego en ese frente. Aunque el estrecho de Ormuz se mantiene operativo, el flujo energético aún no se recompone por completo y las dudas sobre las negociaciones vuelven a introducir cautela en el mercado. En paralelo, los inversionistas siguen atentos a los bancos centrales, especialmente después de una semana marcada por expectativas de una Reserva Federal más restrictiva.

USDJPY

El USDJPY opera con señales de indecisión tras la publicación de datos de inflación japonesa, mayormente en línea con las expectativas. Durante la sesión estadounidense, el par mostró un movimiento brusco desde las cercanías de 162,00 sin un catalizador claro, lo que alimentó especulaciones sobre una posible intervención cambiaria o, al menos, mayor sensibilidad del mercado a esa zona. A nivel técnico, el precio se mantiene dentro de una estructura alcista y se aproxima a una resistencia de alta relevancia en 161,95, nivel que ha funcionado como techo durante el último año y donde anteriormente se observaron giros importantes. Mientras el par se mantenga sobre 158,52, la tendencia de fondo sigue favoreciendo al dólar frente al yen, apoyada por el diferencial de tasas, aunque la cercanía a 162 aumenta el riesgo de volatilidad. Por debajo, los soportes relevantes se ubican en 158,52 y 152,03, mientras el MACD conserva momentum positivo.



Fuente: xStation5

GOLD

El oro continúa presionado por la perspectiva de una Reserva Federal más restrictiva, después de que el mercado ajustara sus expectativas de tasas de interés tras la última reunión. La combinación de rendimientos reales elevados y dólar firme ha debilitado al metal, que perdió el nivel de 4.200 y se aproxima nuevamente a su zona de soporte más relevante. En el plano técnico, GOLD mantiene una estructura bajista de corto plazo tras romper la consolidación previa y operar por debajo de sus medias móviles principales, con la SMA de 200 días cerca de 4.483 y la SMA de 50 días alrededor de 4.540, ambas ahora como resistencias. El soporte clave se mantiene en 4.095, zona donde el precio ya había intentado construir un doble suelo; si ese nivel se pierde, las siguientes referencias aparecen en 3.876 y 3.472. Por arriba, solo una recuperación sobre 4.200 y posteriormente sobre la media de 200 días mejoraría la lectura técnica.



Fuente: xStation5

Gasoline

La gasolina encuentra soporte en una zona técnica relevante después de varias sesiones de presión bajista vinculada a la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz y normalización del flujo energético. Sin embargo, la incertidumbre sobre un acuerdo final entre Estados Unidos e Irán ha limitado nuevas caídas, especialmente después de que la actividad naviera por Ormuz pareciera ralentizarse tras el breve repunte posterior al anuncio de levantamiento gradual de restricciones al tráfico. Técnicamente, GASOLINE se mantiene cerca del soporte de 282,34, nivel clave que ha frenado la corrección reciente, aunque el precio sigue por debajo de la SMA de 21 días, ubicada cerca de 304,17, lo que mantiene una estructura bajista de corto plazo. El MACD continúa en terreno negativo, pero con señales de pérdida de aceleración bajista, lo que sugiere una fase de estabilización. Si el soporte de 282,34 se pierde, el siguiente nivel relevante aparece en 249,63; al alza, la recuperación de 327,94 sería necesaria para cambiar el sesgo técnico.



Fuente: xStation5

