Mercados a Observar Hoy: USDMXN, BITCOIN y USDJPY (28.05.2026)

Las bolsas corrigen en una sesión marcada por el repunte del petróleo y la presión de los rendimientos de los bonos, después de nuevos ataques en Oriente Medio que profundizan las dudas sobre un posible fin de la guerra. La tensión aumentó tras los ataques aéreos estadounidenses contra una instalación militar iraní, mientras los operadores esperan datos de inflación que podrían mostrar que el índice de precios preferido por la Reserva Federal se acerca al 4%. El mercado sigue dividido entre la expectativa de un acuerdo duradero y el riesgo de que el alza de la energía reactive la inflación, obligando a los bancos centrales a mantener las tasas elevadas por más tiempo o incluso considerar nuevas subidas.

USDMXN

El USDMXN repunta alrededor de 1% después de acercarse al soporte de 17,23, en un entorno donde el dólar recupera tracción por la incertidumbre geopolítica, el alza del petróleo y la presión de los rendimientos. A esto se suma el ajuste del Banco de México, que recortó su previsión de crecimiento para 2026 desde 1,6% a 1,1%, citando una inversión débil en medio de la incertidumbre comercial y las interrupciones en las cadenas de suministro. Técnicamente, el par mantiene una recuperación desde la zona de 17,23 y se aproxima a la resistencia de 17,40, nivel que el mercado necesita superar para extender el rebote hacia 17,58. El MACD muestra una mejora moderada, aunque todavía sin una señal de impulso fuerte, por lo que la zona de 17,23 sigue siendo clave como soporte.

Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin cae a su nivel más bajo en más de seis semanas, presionado por la incertidumbre generada por la guerra entre Estados Unidos e Irán y por salidas de capitales desde fondos cotizados en bolsa estadounidenses, lo que afecta directamente a los activos de mayor beta. Respecto al análisis técnico, el precio perdió la zona de soporte de 74.909, debilitando la estructura de corto plazo y dejando como siguiente referencia relevante el área de 70.612, mientras que más abajo aparece el soporte estructural en 59.964. La SMA de 9 días, cerca de 75.937, queda ahora como resistencia dinámica inmediata, y tanto el MACD como el oscilador estocástico mantienen señales bajistas.



Fuente: xStation5

USDJPY

El USDJPY se aproxima nuevamente al nivel psicológico de 160, apoyado por el diferencial de política monetaria entre Estados Unidos y Japón, el repunte de los rendimientos estadounidenses y el impacto del alza de la energía sobre las expectativas de inflación. Aunque el riesgo de intervención japonesa aumenta a medida que el par se acerca a 160, el dólar sigue mostrando fortaleza frente al yen en un entorno de tasas estadounidenses elevadas. Técnicamente, el precio se mantiene por encima de la zona de 158,52, que ahora funciona como soporte, y también sobre sus medias móviles principales, con la SMA de 50 días cerca de 158,64 y la SMA de 200 días en torno a 156,42. El MACD muestra recuperación de momentum, mientras que la resistencia clave se ubica en 161,95. Una ruptura sostenida sobre 160 podría mantener la presión alcista, aunque también elevaría la sensibilidad del mercado a posibles señales de intervención.

Fuente: xStation5