Mercados a Observar Hoy: WHEAT, NATGAS.EU y GOLD (24.08.2026)

Los futuros de acciones estadounidenses comienzan la semana con sesgo bajista en una agenda cargada de catalizadores, destacando los resultados de Nvidia, el dato PCE de Estados Unidos y el simposio de Jackson Hole. Las caídas están lideradas por el Nasdaq 100, presionado nuevamente por los fabricantes de chips, en un contexto donde los inversionistas siguen evaluando si las valorizaciones del sector tecnológico están justificadas frente al crecimiento esperado de utilidades. En Asia, Alibaba también registró fuertes retrocesos, reforzando la cautela sobre el segmento tecnológico global.

En materias primas, el Brent corrige y pierde la zona de 93, mientras el mercado sigue atento al plan económico de Estados Unidos contra Irán y a sus posibles implicancias sobre los flujos energéticos. En divisas, el dólar se mantiene relativamente estable, mientras el dólar canadiense muestra debilidad luego del rechazo a un acuerdo arancelario con Estados Unidos.



WHEAT

El trigo alcanza máximos de dos años, impulsado por las interrupciones en las exportaciones del Mar Negro y por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, que continúa afectando los flujos de cereales. La caída de las exportaciones ucranianas en agosto ha reforzado la percepción de un mercado más ajustado, donde cualquier restricción adicional podría mantener elevada la prima de riesgo sobre los precios.

A nivel técnico, el precio mantiene una estructura constructiva luego de haber superado la zona de 578 y posteriormente realizar un retroceso hacia el 61,8% de Fibonacci, desde donde retomó el impulso alcista. La cotización se acerca ahora a una resistencia relevante en torno a 719, nivel que podría definir si el movimiento se extiende hacia 776 o si aparece una pausa correctiva. Mientras el precio se mantenga sobre la zona de 641-625, la estructura de corto plazo sigue favoreciendo la continuidad del impulso.

Fuente:Xstation5

NATGAS.EU

El gas natural europeo se mantiene en niveles máximos no observados desde 2023 en precios de cierre, apoyado por una combinación de mayor incertidumbre geopolítica, riesgos sobre los flujos energéticos y presión estacional sobre la demanda. El mercado espera la presentación del plan económico de Estados Unidos contra Irán, luego de que el secretario del Tesoro, Bessent, amenazara con aplicar las sanciones más severas de la historia, mientras Trump también ha advertido con medidas contra países que sigan comerciando con Teherán.

A nivel técnico, el precio consolida la ruptura de los 64,25, zona que ahora pasa a funcionar como soporte. La estructura sigue siendo alcista mientras se mantenga sobre ese nivel y sobre la media móvil de 21 periodos, con el MACD recuperando momentum positivo tras la corrección previa. La siguiente resistencia relevante se ubica en torno a 69,50 y luego 74,36; en caso de perder 64,25, el precio podría buscar apoyo nuevamente en la zona de 51,52.

​​​​​​​Fuente:Xsation5

GOLD

El oro mantiene una dinámica positiva después de que el Tesoro anunciara que duplicará las compras de bonos de larga duración para aportar liquidez al mercado, movimiento que presionó al dólar y favoreció a los activos sensibles a liquidez. A esto se suma un entorno de mayor cautela geopolítica y expectativas de que la Reserva Federal mantenga un tono más prudente, factores que han apoyado la demanda por activos refugio monetario.

A nivel técnico, el precio consolida una ruptura relevante tras superar su directriz bajista y ubicarse por encima de la media móvil de 200 periodos. El movimiento mantiene una estructura alcista, aunque el RSI comienza a acercarse a zona de sobrecompra, por lo que no sería extraño observar pausas o retrocesos de corto plazo. El soporte clave se ubica en torno a 4.383, mientras que la resistencia más importante está en 4.774; una consolidación sobre la media de 200 reforzaría el sesgo constructivo.





Fuente:Xsation5