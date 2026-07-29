Meta demuestra cómo perder casi un 10% pese a registrar ventas récord debido al desarrollo de la IA

El mercado lleva mucho tiempo preguntándose si vale la pena seguir apostando por las mayores compañías involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Meta ha sido uno de los líderes en la adopción de IA, obteniendo ingresos reales gracias a esta tecnología durante muchos trimestres. Antes de la publicación de hoy, los inversionistas esperaban resultados extraordinarios, confiando en que el enorme ritmo de inversión en inteligencia artificial se tradujera en una monetización aún mayor. En cambio, Mark Zuckerberg le dio al mercado una auténtica ducha de agua fría: poco importa que la máquina publicitaria genere un enorme flujo de caja, ya que las ganancias fueron absorbidas por miles de millones de dólares destinados a provisiones para litigios, indemnizaciones por despidos y un apetito insaciable por nuevos servidores. Inicialmente, las acciones registraron una caída del 5%, mientras que pocos minutos después, en las operaciones posteriores al cierre del mercado, las pérdidas se profundizaron hasta el 9%, provocando una mayor presión bajista sobre el Nasdaq tecnológico, a pesar de los intentos previos de recuperación.

Resultados del segundo trimestre: los maestros de la publicidad no lograron superar las expectativas de beneficios

Solo a nivel de ingresos, Meta mostró un desempeño que el resto de la industria envidia, no solo las compañías del sector publicitario, sino también aquellas dedicadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, cuanto más se analizan los resultados, menos favorable resulta la comparación para la empresa:

Ingresos totales: 60.800 millones de dólares ( +28% interanual ) frente a los 60.240 millones de dólares esperados. Se observa una ligera sorpresa positiva respecto al consenso, aunque insuficiente para impulsar las expectativas del mercado.

( ) frente a los esperados. Se observa una ligera sorpresa positiva respecto al consenso, aunque insuficiente para impulsar las expectativas del mercado. Ingresos por publicidad: 59.360 millones de dólares ( +27% interanual ) frente al consenso de 59.070 millones de dólares .

( ) frente al consenso de . Segmento Family of Apps (ingresos): 60.370 millones de dólares ( +28% interanual ) frente a estimaciones de 59.770 millones de dólares .

( ) frente a estimaciones de . Beneficio operativo: 18.780 millones de dólares ( -8,2% interanual ), una decepción importante frente a los 21.500 millones de dólares esperados por el mercado.

( ), una decepción importante frente a los esperados por el mercado. Beneficio operativo del segmento publicitario (Family of Apps): 23.390 millones de dólares ( -6,3% interanual ) frente a los 26.110 millones de dólares esperados.

( ) frente a los esperados. Margen operativo: 31% . Se trata de una caída significativa frente al 43% registrado hace un año, mientras que el mercado esperaba un sólido 35,6% .

. Se trata de una caída significativa frente al registrado hace un año, mientras que el mercado esperaba un sólido . Beneficio por acción (BPA): 6,18 dólares , frente a los 7,14 dólares de hace un año y a unas expectativas de los analistas de entre 7,15 y 7,22 dólares .

, frente a los de hace un año y a unas expectativas de los analistas de entre . Métricas publicitarias y usuarios: Las impresiones publicitarias aumentaron 14% interanual (frente al 14,6% esperado), el precio promedio por anuncio subió 12% interanual (frente al 11,7% esperado) y los usuarios activos diarios (DAP) alcanzaron los 3.600 millones, ligeramente por debajo de los 3.610 millones previstos.

Excluyendo el tercer trimestre de 2025, este es el beneficio más bajo desde el tercer trimestre de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Dónde fue a parar el dinero? Abogados, indemnizaciones y más efectivo consumido por el metaverso

Los inversionistas podrían sorprenderse al observar el fuerte deterioro de las ganancias. Hace tiempo que no se veía una decepción tan grande en el BPA de una empresa Big Tech. Habitualmente, incluso una pequeña sorpresa positiva era suficiente para provocar fuertes movimientos en el mercado y, en esta ocasión, se produjo una decepción considerable, aunque sigue siendo importante destacar que los resultados continúan siendo relativamente sólidos. La explicación de la caída en las ganancias se encuentra en una serie de gastos extraordinarios que perjudicaron la rentabilidad durante el segundo trimestre:

2.400 millones de dólares destinados a litigios legales: Meta afrontó un importante costo relacionado con procesos judiciales en curso. Además, la compañía advirtió que los próximos juicios en Estados Unidos sobre el impacto de sus plataformas en los jóvenes podrían generar nuevas "pérdidas materiales".

destinados a afrontó un importante costo relacionado con procesos judiciales en curso. Además, la compañía advirtió que los próximos juicios en Estados Unidos sobre el impacto de sus plataformas en los jóvenes podrían generar nuevas "pérdidas materiales". 1.180 millones de dólares en indemnizaciones por despido: Corresponden al costo de los despidos masivos realizados en mayo. Al cierre de junio, la plantilla se redujo un 1% interanual , hasta 75.472 empleados .

en Corresponden al costo de los despidos masivos realizados en mayo. Al cierre de junio, la plantilla se redujo un , hasta . Reality Labs sigue consumiendo miles de millones: El segmento responsable del metaverso y la realidad virtual registró una pérdida operativa de 4.620 millones de dólares (frente a una pérdida de 4.530 millones de dólares hace un año y a los 4.450 millones de dólares esperados), generando apenas 431 millones de dólares en ingresos.

Perspectivas para el tercer trimestre y para el conjunto del año: más CapEx y previsiones debilitadas

Si la decepción en los beneficios del segundo trimestre hubiera sido el único problema, el mercado probablemente habría perdonado este tropiezo. Sin embargo, las previsiones para los próximos meses solo intensificaron las preocupaciones:

Ingresos del tercer trimestre por debajo de las expectativas: Meta proyecta ventas para el tercer trimestre de entre 61.000 y 64.000 millones de dólares . El punto medio de esa previsión ( 62.500 millones de dólares ) queda claramente por debajo del consenso del mercado, situado en 63.170 millones de dólares .

proyecta ventas para el tercer trimestre de entre . El punto medio de esa previsión ( ) queda claramente por debajo del consenso del mercado, situado en . Aumento del límite inferior del CapEx: La compañía no tiene intención de reducir las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial . El rango de gastos de capital (CapEx) para el conjunto del año se ajustó a 130.000–145.000 millones de dólares (anteriormente el límite inferior era de 125.000 millones de dólares ), superando la previsión promedio de los analistas ( 135.800 millones de dólares ).

La compañía no tiene intención de reducir las inversiones en infraestructura para . El rango de para el conjunto del año se ajustó a (anteriormente el límite inferior era de ), superando la previsión promedio de los analistas ( ). Mayores costos totales: Los gastos operativos para todo el año aumentarán hasta 165.000–169.000 millones de dólares , frente al rango previsto anteriormente de 162.000–169.000 millones de dólares .

Los gastos operativos para todo el año aumentarán hasta , frente al rango previsto anteriormente de . Mayor tasa impositiva: La compañía elevó su previsión para la tasa efectiva de impuestos durante la segunda mitad del año hasta un rango de 15%–17%, frente al 13%–16% estimado previamente.

La visión de Zuckerberg: desde Texas hasta una apuesta por el código abierto

A pesar de que las acciones de la compañía y el mercado en general se tiñeron de rojo, Mark Zuckerberg continúa impulsando su visión estratégica. El director ejecutivo de Meta sostiene que la inteligencia artificial no solo impulsa el negocio publicitario, sino que también "abre la puerta a oportunidades de negocio completamente nuevas para las empresas".

Proyecto gigante junto a BlackRock: Paralelamente a la publicación de resultados, se dieron a conocer los planes para construir un campus de centros de datos en El Paso, Texas , con una inversión de 14.000 millones de dólares , en colaboración con BlackRock .

Paralelamente a la publicación de resultados, se dieron a conocer los planes para construir un campus de en , con una inversión de , en colaboración con . Manifiesto político y tecnológico: Zuckerberg se opone públicamente a las propuestas de prohibir los modelos chinos de IA o imponer restricciones a la exportación de chips. En su lugar, promueve una visión basada en el software de código abierto , como una herramienta destinada a poner el poder en manos de las personas y no de corporaciones cerradas.

se opone públicamente a las propuestas de prohibir los modelos chinos de o imponer restricciones a la exportación de chips. En su lugar, promueve una visión basada en el , como una herramienta destinada a poner el poder en manos de las personas y no de corporaciones cerradas. Compromiso de mejorar las ganancias anuales: A pesar de la presión sobre los márgenes, la administración mantiene que el beneficio operativo de 2026 será superior al registrado en 2025.

Una ducha de agua fría

Meta sigue siendo una máquina extraordinariamente eficiente para generar ingresos mediante la publicidad digital. El problema es que los inversionistas ya no están dispuestos a pagar por "promesas y potencial" en el ámbito de la inteligencia artificial, mientras el beneficio neto continúa deteriorándose debido a los costos legales y de reestructuración. Hasta que los miles de millones invertidos en servidores comiencen a generar ingresos directos e independientes, por ejemplo, a través de una línea de negocio de IA Cloud, el mercado seguirá considerando cada aumento del CapEx como una carga innecesaria.

Las acciones de Meta podrían abrir en torno a los 532 dólares, lo que representaría su nivel más bajo desde el 31 de marzo. Debido al fuerte retroceso de Meta y a las preocupaciones del mercado por la decisión de la Reserva Federal y los planes de Donald Trump respecto a Irán, el US100 profundiza sus caídas y alcanza su nivel más bajo desde el 30 de abril. Fuente: xStation5.