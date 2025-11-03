Microsoft refuerza su capacidad de IA con acuerdo de USD 9.700 millones con IREN

- Microsoft firmó un acuerdo de USD 9.700 millones con IREN Ltd., asegurando acceso a chips Nvidia GB300 en Texas para ampliar su capacidad de cómputo en IA.
- IREN invertirá USD 5.800 millones en hardware de Dell Technologies, impulsando un nuevo actor global en infraestructura de inteligencia artificial.
- La falta de capacidad seguirá afectando a Microsoft hasta 2026, pese a sus inversiones récord en IA y expansión global en países como Emiratos Árabes Unidos.
- Microsoft firmó un acuerdo de USD 9.700 millones con IREN Ltd., asegurando acceso a chips Nvidia GB300 en Texas para ampliar su capacidad de cómputo en IA.
- IREN invertirá USD 5.800 millones en hardware de Dell Technologies, impulsando un nuevo actor global en infraestructura de inteligencia artificial.
- La falta de capacidad seguirá afectando a Microsoft hasta 2026, pese a sus inversiones récord en IA y expansión global en países como Emiratos Árabes Unidos.
Microsoft continúa reforzando su infraestructura global de inteligencia artificial, esta vez con la firma de un acuerdo de USD 9.700 millones con la australiana IREN Ltd., especializada en centros de datos de alto rendimiento. El contrato, con una duración de cinco años, otorga a la compañía estadounidense acceso prioritario a sistemas de cómputo con chips Nvidia GB300 instalados en Texas.
El objetivo: aliviar la escasez de capacidad de cómputo que ha limitado la expansión de sus servicios en la nube, especialmente aquellos vinculados a IA generativa y modelos de lenguaje impulsados por OpenAI.
Detalles de la operación y su impacto
El acuerdo contempla un pago anticipado del 20 %, mientras que IREN destinará USD 5.800 millones en la compra de chips y equipos de Dell Technologies para desplegar la infraestructura. Según la propia IREN, este contrato con Microsoft generará ingresos anuales por USD 1.940 millones, utilizando apenas un 10 % de su capacidad instalada, lo que abre espacio para incorporar más clientes en el futuro.
La noticia fue recibida con entusiasmo por el mercado: las acciones de IREN subieron más de 25 % en el premercado, mientras que Dell Technologies avanzó cerca de 4 %, confirmando el creciente apetito inversor por el sector de infraestructura para IA.
Una estrategia más allá de los centros propios
Este movimiento encaja dentro de la estrategia de Microsoft de asegurar capacidad de cómputo sin depender exclusivamente de sus propios centros de datos. La firma ha cerrado acuerdos similares con empresas como CoreWeave y Nscale, que le permiten garantizar la disponibilidad de recursos para los servicios de IA en Azure y las soluciones integradas con OpenAI.
La demanda por servicios de IA ha superado todas las previsiones. De hecho, Microsoft reconoció que la escasez de capacidad continuará hasta mediados de 2026, pese a su ritmo de inversión acelerado en hardware, energía y socios estratégicos.
Expansión global: del Golfo a la nueva geografía del poder digital
Además del acuerdo con IREN en EE.UU., Microsoft anunció una inversión de USD 7.900 millones en Emiratos Árabes Unidos, destinada a duplicar la cantidad de chips Nvidia en sus centros de datos en la región. Esto se produce tras obtener la aprobación del gobierno estadounidense para exportar tecnología avanzada al Golfo, consolidando así su red global de cómputo especializado.
Con estas iniciativas, Microsoft busca liderar el mercado global de IA, compitiendo con Amazon y Google, quienes también enfrentan restricciones de capacidad similares.
IREN: de la minería de bitcoin al cómputo de IA
La historia de IREN Ltd. es representativa de un cambio más amplio en el ecosistema tecnológico. Originalmente dedicada a la minería de bitcoin, la empresa se ha reconvertido en proveedor de infraestructura de alto rendimiento para IA, apostando por eficiencia energética, escala y especialización.
Este acuerdo no solo transforma a IREN en un actor clave del cómputo global, sino que también marca una nueva etapa donde la infraestructura de IA se convierte en el eje del poder tecnológico global.
__________
¿Te interesa invertir en líderes del mercado de IA?
Abre hoy tu cuenta real y opera con uno de los brokers líderes en Latinoamérica.
👉 Comienza ahora con XTB
Las acciones de Hensoldt se disparan un 4%
Dólar hoy: Banxico baja tasa a 7.25% y el peso mexicano gana terreno tras tono restrictivo
Resumen diario: El optimismo en Wall Street vuelve a moderarse 🗽 El dólar estadounidense retrocede desde máximos recientes
Caen los futuros del café ante el fuerte envío de Brasil a Europa, que alivia temores sobre la oferta
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "