Las monedas de mercados emergentes están protagonizando uno de los movimientos más interesantes del mercado de divisas en 2026. El MSCI Emerging Markets Currency Index alcanzó un nuevo máximo de 1.919,6 puntos el 25 de agosto, superando los anteriores récords observados, en lo que va del año acumula una subida cercana al 3.6%.

Las divisas emergentes están viviendo un gran año frente al dólar. Sin embargo, al analizar moneda por moneda, la fotografía es bastante más compleja. El máximo del índice convive con una amplitud sorprendentemente reducida. De las monedas correspondientes a los 24 mercados que actualmente integran el MSCI Emerging Markets, solo 10 registran una apreciación frente al dólar en lo que va de 2026. La mediana de rendimiento del universo se encuentra exactamente en 0,0%.

Es decir, el récord agregado no representa una subida uniforme de las divisas emergentes. La fortaleza está muy concentrada y, particularmente, Latinoamérica explica una parte importante del liderazgo.

El índice de monedas emergentes vuelve a romper máximos

La trayectoria del MSCI Emerging Markets Currency Index muestra una estructura ascendente especialmente visible desde 2023. Tras superar el máximo de septiembre de 2024 en torno a 1.792 puntos, el índice aceleró durante 2025 y volvió a marcar máximos en julio de ese año, cerca de 1.860 puntos. En agosto de 2026, la referencia alcanzó finalmente 1.919,6 puntos, estableciendo un nuevo máximo.

El movimiento se produce en un entorno en el que los activos estadounidenses tradicionales no están enviando una señal tan clara. La presión sobre los bonos de largo plazo de Estados Unidos y las crecientes preocupaciones en torno a la trayectoria de la deuda pública han modificado parte de las relaciones habituales entre tipos de interés, dólar y activos emergentes. Normalmente, un incremento importante de los rendimientos estadounidenses tiende a fortalecer al dólar y a generar presión sobre las monedas emergentes. En el tramo reciente, esa relación parece haberse debilitado.

Solo 10 de 24 monedas emergentes suben frente al dólar en 2026

El análisis individual de las monedas de los 24 mercados actuales del MSCI Emerging Markets deja al descubierto esa divergencia, en que solo 41,7% del universo está en positivo en 2026. La media equiponderada alcanza aproximadamente +0,4%, pero la mediana se encuentra en 0,0%, lo que confirma que unos pocos movimientos especialmente fuertes están elevando el promedio.



El caso más extremo es el peso colombiano, que registra una apreciación aproximada de 21,1% frente al dólar en 2026. Su avance supera ampliamente al del resto del grupo. A continuación aparecen el real brasileño, con +6,3%, el forinto húngaro, con +6,2%, y el peso mexicano, con +6,1%. También destacan el yuan chino, con +4,3%, y tanto el rand sudafricano como el won surcoreano, con aproximadamente +4%.

En el extremo opuesto se encuentran varias monedas asiáticas y la lira turca. La rupia india cae 5,9%, la rupia indonesia pierde 5,6%, el peso filipino retrocede 4,6% y el baht tailandés cae 3,8%. La mayor caída corresponde a la lira turca, con una depreciación de aproximadamente 10,7%.

El rango intercuartil del universo, entre -2,9% y +4,0%, también muestra hasta qué punto el resultado de las monedas emergentes está fragmentado.

Latinoamérica es el verdadero foco de fortaleza

Latinoamérica presenta una mediana de apreciación de +6,1% en 2026, muy por encima del resto de las regiones. Además, cuatro de las cinco monedas latinoamericanas analizadas están en positivo, equivalente a una amplitud del 80%.

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El uso de la mediana es particularmente importante en este caso, porque si se utilizara simplemente la rentabilidad promedio, el extraordinario avance del peso colombiano podría distorsionar la interpretación regional. Incluso eliminando ese efecto mediante la mediana, Latinoamérica continúa siendo claramente la región más fuerte.

El peso colombiano lidera con +21,1%, seguido por el real brasileño y el peso mexicano. La excepción regional es el peso chileno, que acumula aproximadamente -1,4%.

Asia presenta una situación prácticamente opuesta. Su rentabilidad mediana es de -2,9% y solamente tres de ocho monedas están en terreno positivo. Aunque el yuan chino y el won surcoreano muestran avances, las pérdidas de India, Indonesia, Filipinas y Tailandia mantienen al conjunto regional en negativo.

En Europa emergente más Turquía, la mediana se sitúa en -0,6%, con apenas una de cinco monedas en positivo. Oriente Medio presenta una mediana cercana a cero y África registra aproximadamente -0,6%.

Hablar de una subida generalizada de las monedas emergentes resulta demasiado simplificador. 2026 está siendo, sobre todo, una historia de fortaleza latinoamericana dentro de un universo mucho más dividido.

Colombia y México muestran que el movimiento va más allá del dólar

El peso colombiano se ha beneficiado de un diferencial de tasas todavía elevado y del atractivo de estrategias de carry. Su avance ha sido tan importante que incluso las iniciativas del banco central colombiano destinadas a moderar la apreciación han tenido un efecto limitado hasta ahora.

México presenta una dinámica diferente, pero igualmente relevante. El peso mexicano acumula alrededor de +6,1% en 2026 dentro de esta muestra y se mantiene entre las monedas emergentes con mejor comportamiento. La fortaleza mexicana ha contado con el apoyo de tasas de interés relativamente elevadas, liquidez del mercado y una reducción de algunas primas de riesgo. Además, el peso no solo se ha apreciado frente al dólar, lo que sugiere que los factores domésticos también están contribuyendo al movimiento.

Estos ejemplos son importantes porque impiden reducir toda la historia emergente a una sola explicación: la depreciación del dólar.

¿Cuánto del récord se explica realmente por el dólar?

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​​​​​​​El dólar sí está jugando un papel importante, pero principalmente en el tramo más reciente. El índice del dólar acumula +0,7% en 2026, mientras que durante los últimos tres meses presenta un retroceso cercano al 0,4%. A seis meses sigue avanzando aproximadamente 1,3%, y en doce meses gana alrededor de 0,5%. Por tanto, el dólar no ha estado estructuralmente débil durante todo 2026.

Lo que sí ha cambiado es la relación de corto plazo, en que la correlación móvil de 60 sesiones entre el índice del dólar y una canasta spot equiponderada de las monedas emergentes analizadas se encuentra actualmente alrededor de -0,58. Una correlación negativa implica que, recientemente, las monedas emergentes han tendido a fortalecerse cuando el dólar se debilita y viceversa. La relación es suficientemente elevada como para considerar al dólar un factor relevante durante los últimos meses. Pero el hecho de que el índice del dólar todavía esté positivo en el año demuestra que no puede explicar por sí solo el comportamiento acumulado de 2026.

El “debasement trade” añade una nueva dimensión

El mercado también está prestando mayor atención a las preocupaciones fiscales estadounidenses. La ampliación del programa de recompra de deuda de largo plazo por parte del Tesoro de Estados Unidos ha alimentado el denominado “debasement trade”, una estrategia mediante la cual algunos inversores reducen exposición a activos susceptibles de perder poder adquisitivo y buscan alternativas como oro, materias primas o determinadas monedas extranjeras.

La lógica es que si las autoridades intentan contener los costos de financiamiento sin resolver los desequilibrios fiscales estructurales, parte de la presión podría trasladarse desde los bonos hacia el dólar. No obstante, esta hipótesis continúa siendo objeto de debate, los inversionistas internacionales siguen manteniendo grandes cantidades de activos estadounidenses y el dólar conserva un papel central en el sistema financiero global.

Para las monedas emergentes, lo más relevante es que el aumento de los rendimientos estadounidenses ya no está generando automáticamente una venta masiva de divisas emergentes, como ocurrió en otros ciclos.

¿Puede continuar el rally de las monedas emergentes?

La respuesta dependerá menos del récord agregado y más de si el movimiento consigue ampliar su participación. Una continuación saludable implicaría que más monedas se incorporaran a las ganancias y que la mediana del universo avanzara claramente sobre cero. Actualmente, con solo 10 de 24 divisas en positivo, el récord todavía descansa sobre una base relativamente estrecha.

Latinoamérica parte con una clara ventaja, pero también enfrenta riesgos. Las estrategias de carry pueden revertirse rápidamente si disminuyen los diferenciales de tasas, cambia el apetito global por riesgo o reaparece una fortaleza sostenida del dólar. En México, además, persiste la incertidumbre comercial con Estados Unidos. En Colombia, el fuerte posicionamiento y el extraordinario avance acumulado del peso podrían aumentar la sensibilidad ante cualquier cambio en las expectativas monetarias o fiscales. Por eso, el dato más importante no es únicamente que el MSCI Emerging Markets Currency Index haya marcado un nuevo récord, sino cómo se ha llegado hasta allí.

El índice muestra una fortaleza histórica dentro de la serie disponible, pero debajo de la superficie existe un mercado profundamente desigual, Latinoamérica lidera, Asia continúa rezagada y menos de la mitad de las monedas emergentes están realmente apreciándose frente al dólar en 2026.

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Nota metodológica

El MSCI Emerging Markets Currency Index y los cálculos spot de XTB Research no representan la misma serie. El índice oficial incorpora una metodología propia de ponderación, movimientos cambiarios e intereses mediante forwards. El diagnóstico spot utiliza las monedas correspondientes a los 24 mercados actuales del MSCI Emerging Markets y asigna el mismo peso a cada divisa en los cálculos de amplitud y canasta promedio. Las agrupaciones regionales son una clasificación analítica y no una clasificación oficial de MSCI.