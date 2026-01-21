Nasdaq 100 sube más de 1% tras discurso de Trump en Davos descartando uso de la fuerza en Groenlandia

Las señales sobre Fed , aranceles y política interna reafirman la incertidumbre como variable central para mercados, tasas y dólar.

Trump pidió negociaciones inmediatas para que EE.UU. adquiera Groenlandia , descartando el uso de fuerza militar pero manteniendo la presión política y económica.

Donald Trump llegó a Davos con el conflicto por Groenlandia como telón de fondo y usó su discurso para enviar dos señales simultáneas: quiere reabrir de inmediato negociaciones para que EE.UU. adquiera la isla, pero dijo que no recurrirá a la fuerza para lograrlo. Aun así, el mensaje no fue precisamente conciliador: volvió a enmarcar el tema como una necesidad “estratégica” y dejó claro que espera concesiones, en un contexto donde sus amenazas arancelarias ya habían tensado la relación con varias capitales europeas.

En el mismo tramo, Trump endureció el tono hacia Europa, llegando a decir que algunos países ya no son reconocibles, y reforzó la idea de que el vínculo transatlántico se está reordenando bajo una lógica más transaccional. La lectura inmediata es que, aunque descarte el componente militar, la presión se mantiene por la vía económica y política, lo que deja a la Unión Europea entre el dilema de responder con firmeza o contener la escalada para no dañar comercio, inversión y coordinación estratégica.

Impacto directo en mercados

El discurso también tocó frentes que impactan directamente a los mercados financieros. Trump afirmó que anunciará un nuevo presidente de la Fed no muy lejos y defendió su agenda interna de vivienda y asequibilidad, incluyendo restricciones a compras institucionales de casas y el uso de compras de bonos hipotecarios (MBS) para bajar tasas. Además, insistió en ideas como un tope temporal a las tasas de tarjetas, una medida que el sector financiero viene criticando por su potencial efecto sobre el crédito.

En paralelo, el tono sobre aranceles y crecimiento volvió a instalar la incertidumbre como variable central para tasas, dólar y apetito por riesgo.

Seguridad, OTAN y Ucrania

En geopolítica, Trump sostuvo que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania estaría “razonablemente cerca”, criticó tanto a Zelenskiy como a Putin por no cerrar un arreglo y presionó a la OTAN para que “dé un paso al frente”. Ese ángulo quedó reforzado por el ambiente en Davos: Jamie Dimon pidió una OTAN más fuerte para mantener unido al mundo occidental, mientras el debate sobre cómo responder a Washington se coló incluso en la agenda institucional europea.

Davos como termómetro del choque EE.UU.–Europa

La consecuencia práctica es que Davos se convirtió en un termómetro de hasta dónde llega el choque entre EE.UU. y Europa y qué tan rápido puede traducirse en acciones concretas. Tras el discurso, el foco pasa a tres cosas:

Si se abre una mesa formal sobre Groenlandia y con qué condiciones. Si la UE opta por medidas de represalia o por contención. Cómo reaccionan los mercados a la mezcla de amenazas comerciales, señales sobre la Fed y agenda interna en un año donde la volatilidad política vuelve a marcar el paso.

Puntos centrales del discurso de Trump en Davos

Groenlandia (eje central): pidió negociaciones inmediatas para que EE.UU. adquiera Groenlandia y reiteró que busca título y propiedad .

pidió para que EE.UU. adquiera Groenlandia y reiteró que busca . Sin uso de fuerza militar: afirmó explícitamente que “no usará la fuerza” para tomar Groenlandia, aunque mantuvo el tono de presión.

afirmó explícitamente que para tomar Groenlandia, aunque mantuvo el tono de presión. Advertencia a Europa: dijo que partes de Europa “no son reconocibles” y que el continente “no va en la dirección correcta” , endureciendo el clima político.

dijo que partes de Europa y que el continente , endureciendo el clima político. OTAN y seguridad: pidió que la OTAN “dé un paso al frente” y vinculó Groenlandia a argumentos de seguridad frente a Rusia y China .

pidió que la OTAN y vinculó Groenlandia a argumentos de frente a . Ucrania/Rusia: sostuvo que un acuerdo de paz está “razonablemente cerca” , criticó a Zelenski y Putin, y mencionó gestiones y reuniones para destrabar negociaciones.

sostuvo que un acuerdo de paz está , criticó a Zelenski y Putin, y mencionó gestiones y reuniones para destrabar negociaciones. Aranceles como palanca: relató episodios recientes de tarifas (por ejemplo, el caso de Suiza ) y dejó implícito que la presión comercial seguirá siendo herramienta de negociación.

relató episodios recientes de tarifas (por ejemplo, el caso de ) y dejó implícito que la seguirá siendo herramienta de negociación. Economía y affordability: habló de medidas para vivienda (incluida la compra de MBS y límites a compras institucionales) y reiteró la idea de tope temporal a intereses de tarjetas .

habló de medidas para (incluida la compra de y límites a compras institucionales) y reiteró la idea de . Medicamentos y presión a aliados: volvió a insistir en bajar precios de fármacos en EE.UU. y usó el tema como argumento en su relación con Europa.

volvió a insistir en en EE.UU. y usó el tema como argumento en su relación con Europa. Reserva Federal: señaló que anunciará un nuevo presidente de la Fed “ en un futuro no muy distante ”.

señaló que anunciará un “ ”. Mensaje político general: combinó logros de su administración, críticas a su antecesor y una narrativa de dominancia y negociación dura como marco para su agenda externa e interna.

La reacción del mercado leyó el mensaje como una reducción del tail risk geopolítico, el “no habrá fuerza” le quitó dramatismo al peor escenario (choque militar/diplomático con un aliado OTAN) y dejó el conflicto más encapsulado en la cancha de tarifas, negociación y retaliación, donde los tiempos suelen ser más lentos y manejables para los activos de riesgo. Dicho simple, menos probabilidad de accidente grande, más espacio para que el mercado vuelva a mirar crecimiento, tasas y resultados corporativos.

Ese giro se notó especialmente en el Nasdaq 100, que sube cerca de +1% tras el discurso y aceleró el avance justo cuando se confirmó el descarte del uso de la fuerza en Groenlandia. En el gráfico M15 (US100), el impulso llega después de defender el piso de la zona 25.039–25.195, rompiendo con fuerza el rango y recuperando el área de 25.396, que pasa a ser el primer soporte táctico si aparece toma de ganancias.

Con el precio rebotando hacia 25.583 como siguiente resistencia y un RSI que se estira a zona alta (señal de sobrecompra en el muy corto plazo), el escenario base es de continuidad alcista mientras se sostenga sobre 25.396; pero con riesgo de “pullback” técnico hacia 25.195 si el mercado vuelve a cargar prima por aranceles o suben las tasas largas.

Fuente: xStation5.

