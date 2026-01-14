Netflix evalúa oferta 100% en efectivo por Warner Bros

Netflix estaría evaluando reformular su oferta por Warner Bros. Discovery (WBD) para que sea 100% en efectivo, con el objetivo de aumentar la certeza para los accionistas y, al mismo tiempo, contener la presión de una propuesta rival hostil encabezada por Paramount Skydance. Es importante precisar que no se trata de una declaración oficial de Netflix: Bloomberg atribuye la información a personas familiarizadas con el asunto, y posteriormente Netflix declinó comentar el reporte. En ese contexto, el potencial ajuste se interpreta como un intento de reforzar la competitividad de la oferta en una puja que se ha convertido en una de las disputas corporativas más sensibles del sector media en EE. UU.

El trasfondo es simple pero potente para la toma de decisiones. En fusiones y adquisiciones, el efectivo reduce fricciones. Una oferta mixta (efectivo más acciones) expone al vendedor a la volatilidad del papel del comprador; en cambio, una propuesta 100% en efectivo concentra el debate en dos preguntas clave:



1. ¿De dónde provendrá el financiamiento?

2. ¿Qué probabilidad real de cierre existe?



Todo apunta a que Netflix avanza en esa dirección, considerando que su oferta previa rondaba los US$ 82.700 millones (valor empresa) para el negocio de estudios y streaming.





La contraoferta de Paramount Skydance

El rival en esta historia es Paramount Skydance, que sostiene que su propuesta 100% en efectivo de US$ 30 por acción por toda WBD (incluyendo los activos de TV por cable) es superior, y la valora en torno a US$ 108.400 millones. La firma ha intentado reforzar credenciales de financiamiento con un compromiso de capital asociado al cofundador de Oracle, Larry Ellison, por aproximadamente US$ 40.000 millones.

Sin embargo, lo más relevante para el mercado es que, pese al mayor precio nominal, el directorio de WBD habría seguido inclinándose por Netflix por una razón típica de fusiones, la estructura de financiamiento. La junta vería con recelo la dependencia de deuda en la propuesta rival, considerándola más riesgosa en términos de ejecución. En ese sentido, una prima mayor puede resultar irrelevante si el mercado percibe que el acuerdo tiene más probabilidades de trabarse, renegociarse o diluirse.

Escalada legal

La batalla ya se trasladó al plano legal y de gobierno corporativo. Paramount Skydance presentó una demanda para exigir que WBD entregue más información sobre cómo concluyó que el acuerdo con Netflix era mejor, presionando por transparencia sobre valoraciones y supuestos del proceso. Este punto añade otra herramienta clásica en disputas corporativas: la amenaza de una batalla por poder (presión de cambios al directorio mediante votación de accionistas), con intención de nominar directores y bloquear el acuerdo con Netflix.

Reacción del mercado

El giro hacia efectivo se interpretó como una señal de que Netflix busca acelerar y blindar la transacción. Tras la divulgación (13 de enero de 2026), las acciones de Netflix subieron cerca de 1% y las de WBD alrededor de 1,6%, un movimiento consistente con la preferencia de los inversionistas por mayor claridad en el valor ofrecido y menor exposición a la volatilidad de acciones.

Para seguir este caso con criterio financiero, el foco inmediato no es el titular, sino los detalles. Si Netflix efectivamente pasa a 100% efectivo, el mercado querrá ver cómo lo financia (caja, deuda, líneas comprometidas), qué cambia en condiciones y plazos, y si el ajuste reduce el espacio para que Paramount Skydance gane apoyo entre accionistas. En paralelo, la demanda y el eventual conflicto entre accionistas elevan el componente de ruido (y riesgo de dilación), justo cuando el sector está bajo mirada política por preocupaciones de concentración y competencia.



Análisis técnico (H1)

Tras la divulgación de esta presunto cambio de estructura de oferta por parte de Netflix, los especuladores demostraron su apoyo a la compañía generando con un impulso medio pero subiendo esta alrededor de un 1,78% hacia los US$ 91,04 aproximadamente. Esto se desarrolló en un contexto de una tendencia bajista sostenida del corto plazo desde aproximadamente el 12 de diciembre del 2025 en la cual esta oscilaba en torno a US$ 109. Por lo tanto se puede proyectar que esta empresa podría seguir a la baja a menos que tenga una aclaración tajante para los mercados y la postura de los accionistas se mantenga firme a la hora de concretar la transacción. Las EMAs de 50 (naranja) y 200 (verde) indican que podría seguir retrocediendo la acción, más aún considerando que el impulso medio del RSI de 14 periodos varía en un promedio de 45 dejando espacio para fluctuar más a favor de esta misma tendencia.

Tras la divulgación no confirmada de que Netflix podría reformular su oferta a una estructura 100% en efectivo, la acción recibió un apoyo táctico por parte de operadores de corto plazo. Se observó un impulso moderado que llevó el precio hacia la zona de US$ 91,04, antes de perder tracción y volver a presionar a la baja, con cotización cerca de US$ 88,13 en el gráfico.

Este rebote se da, sin embargo, dentro de una tendencia bajista de corto plazo que viene dominando desde mediados de diciembre de 2025, cuando la acción operaba en torno a US$ 109. Desde la óptica de tendencia, el sesgo sigue debilitado, ya que el precio se mantiene por debajo de la EMA 50 (90,20, en naranja) y de la EMA 200 (95,35, en verde), dos referencias que actúan como resistencias dinámicas y que, mientras no sean recuperadas, favorecen la lectura de continuidad bajista.

En momentum, el RSI de 14 periodos se ubica alrededor de 35,4, un nivel consistente con debilidad (cerca de zona de sobreventa), lo que sugiere que el mercado todavía no muestra una recuperación sólida y que aún existe margen para que el precio continúe oscilando en favor de la tendencia dominante, aunque con riesgo de rebotes técnicos puntuales. En este contexto, una señal más concluyente para cambiar el tono vendría de una reacción sostenida que recupere al menos la EMA 50 y reduzca la presión vendedora, idealmente acompañada por mayor claridad del mercado respecto del desenlace de la transacción y el respaldo efectivo de los accionistas.



