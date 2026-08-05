Noticias cripto: Bitcoin ignora el optimismo de Wall Street. ¿Está listo para volver el mercado alcista de las criptomonedas?

Aunque Bitcoin ha defendido con éxito la zona de US$60.000 durante los últimos meses, la participación del mercado continúa siendo relativamente moderada. Las entradas en ETF solo han mejorado recientemente, mientras que la actividad en el mercado spot todavía carece de la fortaleza habitualmente asociada a una reversión alcista sostenible. Actualmente, los inversionistas parecen sentirse más atraídos por las acciones e incluso por los metales preciosos que por los activos digitales. Mientras Bitcoin permanezca por debajo de US$70.000, resulta difícil sostener que ha comenzado una reversión decisiva de la tendencia.

Desde una perspectiva cíclica, el mercado de criptomonedas se encuentra actualmente en una posición bastante conocida. Si los ciclos anteriores de Bitcoin continúan siendo una referencia útil, la primera fase significativa de una nueva recuperación podría comenzar alrededor de noviembre o diciembre de este año. Hasta entonces, no puede descartarse otra fase de capitulación, posiblemente la última. Este movimiento podría llevar a Bitcoin hacia la zona de US$45.000, donde el precio se aproximaría a alrededor de -1,5 desviaciones estándar respecto de su media de largo plazo . Históricamente, este nivel ha marcado con frecuencia el límite inferior de los mercados bajistas de Bitcoin y ha funcionado como una zona atractiva de acumulación durante ciclos anteriores.

Sin embargo, ese catalizador todavía no se ha materializado en ninguna dirección. Aunque el S&P 500 continúa alcanzando nuevos máximos históricos y el dólar estadounidense se ha debilitado de forma considerable, Bitcoin todavía no ha logrado reunir suficiente impulso para superar de manera convincente el nivel psicológico clave de US$70.000.

Bitcoin continúa cotizando cerca de los US$64.000 y permanece atrapado en un rango relativamente estrecho, pese a la mejora de las condiciones en los mercados financieros generales. El sentimiento de los inversionistas está condicionado por la incertidumbre sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, mientras que las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán continúan influyendo en el apetito global por el riesgo. Otra fuente de cautela durante los últimos días fue el ciberataque de gran repercusión contra Coinkite, proveedor canadiense de billeteras físicas, que provocó el robo de casi US$90 millones en bitcoins desde billeteras frías, habitualmente consideradas uno de los métodos de almacenamiento más seguros disponibles. Pese a estos acontecimientos, el mercado de criptomonedas se ha mantenido notablemente estable, lo que sugiere que los inversionistas esperan un catalizador macroeconómico o fundamental más sólido antes de comprometer capital.

Fuente: Checkonchain

Strategy vende más bitcoins mientras los resultados de Coinbase afectan el sentimiento

Strategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, informó la venta de otros 1.683 BTC, valorados en aproximadamente US$105 millones. Esta fue la tercera venta de la empresa durante las últimas semanas y se produjo poco después de que presentara resultados trimestrales inferiores a lo esperado, impulsados principalmente por pérdidas no realizadas en sus tenencias de Bitcoin.

El sentimiento en el sector de las criptomonedas también se vio afectado por los decepcionantes resultados de Coinbase, que recordaron a los inversionistas que las empresas de activos digitales siguen siendo altamente sensibles a las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas y de la actividad de negociación. Pese a estas operaciones, Strategy continúa manteniendo, por amplio margen, la mayor tesorería corporativa de Bitcoin. Sin embargo, si el actual mercado bajista se extendiera hasta 2028 y rompiera el ciclo histórico de cuatro años que ha definido a Bitcoin durante más de una década, Strategy podría verse obligada a liquidar más tenencias. En un entorno caracterizado por una liquidez limitada y una demanda moderada de los inversionistas, nuevas ventas a gran escala podrían amplificar la volatilidad y ejercer una presión bajista adicional sobre los precios de Bitcoin.

BlackRock mantiene su impulso de tokenización mientras las finanzas tradicionales migran a la blockchain

Uno de los acontecimientos más constructivos para el sector procede de la expansión continua de BlackRock hacia los activos financieros tokenizados. La gestora de activos lanzó clases de participaciones tokenizadas para determinados fondos monetarios europeos que administran en conjunto más de US$300.000 millones en activos.

Desarrollada en colaboración con la plataforma blockchain Kinexys de JPMorgan, la solución permite a los inversionistas calificados transferir la propiedad de los fondos las 24 horas del día mediante tecnología blockchain, al tiempo que mantiene el registro tradicional de accionistas. La iniciativa representa otro hito importante en la convergencia gradual entre las finanzas tradicionales y la tecnología de registro distribuido. Al mismo tiempo, esta tendencia estructural continúa desarrollándose en gran medida de forma independiente del desempeño de corto plazo de las propias criptomonedas.

Las entradas en ETF de Bitcoin vuelven a terreno positivo

Los flujos de capital hacia los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos volvieron a terreno positivo, con entradas diarias superiores a US$200 millones durante las últimas sesiones. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock continúa concentrando la mayor parte de las nuevas asignaciones institucionales, reforzando su posición como el principal vehículo de exposición institucional a Bitcoin.

La mejora de los flujos hacia los fondos sugiere que los inversionistas institucionales están reconstruyendo gradualmente sus posiciones después de varias semanas de salidas. Históricamente, las entradas sostenidas en ETF han proporcionado con frecuencia una base importante para las alzas de mediano plazo. Como resultado, la demanda de ETF continúa siendo uno de los indicadores más observados del sentimiento institucional y actualmente podría ofrecer una señal más relevante que la actividad de negociación minorista de corto plazo.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

El capital rota hacia determinadas altcoins

El mapa de calor del desempeño semanal muestra una rotación cada vez más selectiva del capital hacia criptomonedas de beta más elevada. Aunque Bitcoin y Ethereum continúan registrando alzas relativamente moderadas, ha surgido un impulso más fuerte en proyectos como Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos y Polkadot, lo que sugiere que los inversionistas están cada vez más dispuestos a aumentar su exposición a los segmentos de mayor riesgo del mercado.

Al mismo tiempo, el desempeño más débil de algunas áreas del ecosistema DeFi y de determinados tokens de infraestructura indica que el repunte sigue siendo desigual, en lugar de generalizado. Este tipo de estructura de mercado es habitual durante las fases de recuperación, cuando el capital rota gradualmente desde las mayores criptomonedas hacia altcoins con un mayor potencial alcista de corto plazo.

Fuente: XTB Research

La mayoría de las criptomonedas todavía cotiza por debajo de su media de largo plazo

El análisis de desviación estándar de dos años muestra que la gran mayoría de las principales criptomonedas continúa cotizando por debajo de sus niveles históricos de equilibrio, pese a las recientes alzas de precios. La excepción más destacada es Zcash, que actualmente cotiza considerablemente por encima de su media de largo plazo, lo que podría reflejar un sobrecalentamiento de corto plazo o fundamentos específicos del proyecto inusualmente sólidos.

Mientras tanto, activos como Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin y Solana se mantienen muy por debajo de su media de dos años, lo que indica una debilidad relativa persistente frente al mercado general. Desde una perspectiva cuantitativa, este tipo de análisis ayuda a identificar tanto activos potencialmente sobreextendidos como criptomonedas que todavía podrían encontrarse en las primeras etapas de recuperación después de caídas prolongadas.

Fuente: XTB Research

Perspectivas técnicas de Bitcoin (gráfico D1)

Desde una perspectiva técnica, el primer desafío importante para Bitcoin es recuperar la media móvil exponencial de 50 días (EMA50), situada actualmente cerca de US$65.300. Una ruptura exitosa por encima de este nivel representaría la primera mejora significativa del impulso de corto plazo. Las siguientes resistencias importantes se encuentran alrededor de US$70.000 y US$73.500, niveles que anteriormente funcionaron como zonas relevantes de reversión.

Por el lado bajista, el nivel psicológico de US$60.000 continúa proporcionando la primera línea de soporte, seguido de los mínimos recientes cercanos a US$58.000. Si Bitcoin volviera a ser rechazado en la zona de US$70.000, la caída resultante podría asemejarse estrechamente a las tres ondas correctivas anteriores observadas durante los últimos trimestres y llevar potencialmente el precio nuevamente hacia la zona de US$45.000-US$47.000, de acuerdo con el análisis de la acción del precio y los niveles históricos de desviación de la True Market Mean durante los mercados bajistas.

Fuente: xStation5

________

Eryk Szmyd

Analista de Mercados Financieros de XTB