Noticias cripto: ¿Volverá el mercado alcista de Bitcoin de forma duradera?

Bitcoin retrocede hoy hacia los USD 78.000 después de que los datos del PCE de Estados Unidos fueran superiores a lo esperado, pero sigue funcionando como una especie de prueba de fuego para el mercado alcista de las criptomonedas en general y ya ha registrado un rebote impresionante. Es Bitcoin el que merece mayor atención en este caso, dado que ya ha subido casi un 40% desde el mínimo local del ciclo, cercano a USD 57.000, hasta alrededor de USD 80.000. El movimiento de la semana pasada tomó al mercado por sorpresa, con BTC saltando desde aproximadamente USD 63.000 y, lo que es importante, devolviendo hasta ahora muy poco de ese avance. La nueva demanda está absorbiendo una parte significativa de las tomas de beneficios. La magnitud del rebote es considerable, pero aún más interesante es lo que está ocurriendo bajo la superficie: los volúmenes al contado están aumentando, la actividad en derivados se está incrementando, las entradas en ETF se están fortaleciendo y el número de direcciones activas en la red está creciendo. Esto ya no parece un rebote puramente técnico después de un movimiento de sobreventa, aunque el cierre forzado de posiciones cortas sin duda ayudó a acelerarlo. Al mismo tiempo, el mercado se está sobrecalentando cada vez más, a medida que el apalancamiento y la proporción de capital de corto plazo se recuperan rápidamente junto con el precio. Bitcoin vuelve a mostrar fortaleza, pero cuanto más se acerca a los USD 80.000–82.000, más interrogantes surgen sobre cuán sostenible es realmente todo el movimiento.

Bitcoin subió desde alrededor de USD 63.000 hasta casi USD 80.000 en una semana y llegó a cotizar brevemente por encima de USD 81.000.

Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos captaron alrededor de USD 650 millones en entradas netas el lunes y martes, después de aproximadamente USD 1.900 millones de entradas durante la semana anterior.

IBIT de BlackRock concentró la mayor parte de la nueva demanda de ETF, captando alrededor de USD 493 millones durante las dos primeras sesiones de la semana.

El interés abierto y la actividad en el mercado de futuros están aumentando nuevamente, confirmando el regreso del capital especulativo y un mayor apetito por el riesgo.

La actividad on-chain se ha acelerado notablemente: el número de direcciones activas, los volúmenes de transferencias y la proporción de la oferta en beneficios están aumentando.

Según datos de Glassnode, una parte creciente del movimiento está siendo impulsada por el denominado hot capital, o capital de corto plazo, mientras que las entradas más amplias de capital de largo plazo siguen siendo relativamente moderadas.

El precio de Bitcoin recibe apoyo de los ETF y BlackRock

El elemento más positivo del rebote actual es el regreso de las entradas de capital hacia los ETF de Bitcoin al contado. El lunes, los fondos captaron alrededor de USD 337,6 millones en entradas netas, seguidos de otros USD 314,3 millones el martes, llevando el total a aproximadamente USD 651,9 millones desde el comienzo de la semana. Esto es significativo porque la semana anterior fue aún más sólida, con aproximadamente USD 1.920 millones en entradas netas, convirtiéndola en una de las mejores semanas para los ETF de Bitcoin de Estados Unidos en lo que va del año.

BlackRock sigue siendo, por amplio margen, el mayor participante. Solo IBIT captó alrededor de USD 208,9 millones durante el primer día y otros USD 284,4 millones en el siguiente, para un total combinado de aproximadamente USD 493,3 millones. En otras palabras, cerca de tres cuartas partes de toda la nueva demanda de ETF provinieron de un único producto. Esto ilustra tanto la fortaleza de la demanda institucional como el creciente papel de los ETF en la estabilización del mercado.

En esta etapa, los flujos hacia los ETF son probablemente uno de los argumentos más sólidos para afirmar que el movimiento actual no está siendo impulsado únicamente por el cierre de posiciones cortas. El capital está fluyendo realmente hacia el mercado al contado. La verdadera pregunta es qué tan duraderas resultarán estas entradas y si continuarán una vez que Bitcoin deje de subir varios puntos porcentuales al día. Todavía no tenemos esa respuesta, pero el contexto macroeconómico y la situación del mercado de bonos estadounidense parecen estar jugando a favor de Bitcoin.

El cierre forzado de posiciones cortas aceleró el movimiento, mientras el apalancamiento vuelve a aumentar

El mercado de derivados está contando una historia muy similar, solo que de una forma mucho más agresiva. Los flujos de los takers en los futuros perpetuos se han desplazado claramente hacia los compradores, mientras que las medidas de volumen acumulado se han situado por encima de sus bandas estadísticas superiores. Al mismo tiempo, el interés abierto ha aumentado hasta niveles elevados, mostrando que los especuladores están volviendo a construir posiciones apalancadas de mayor tamaño.

El cierre forzado de posiciones cortas fue una de las principales fuentes de impulso durante la fase inicial del rebote. Posiciones valoradas en varios miles de millones de dólares fueron liquidadas en un corto periodo, y la inmensa mayoría correspondió a posiciones cortas. El mecanismo es sencillo: el precio comienza a subir, algunas posiciones cortas se ven obligadas a cerrarse, las compras necesarias para cerrar esas posiciones impulsan todavía más los precios y el movimiento comienza a retroalimentarse.

Pero la situación ahora es ligeramente diferente. El mercado ya no se limita a cerrar antiguas posiciones cortas; también está construyendo nuevas posiciones, cada vez más del lado largo. Y aquí es donde comienza a aumentar el riesgo del mecanismo contrario: si Bitcoin se estanca por debajo de USD 80.000–82.000, el elevado apalancamiento podría pasar rápidamente de ser combustible para nuevas alzas a convertirse en una fuente de una fuerte corrección.

Las condiciones on-chain muestran fortaleza

Los datos de la blockchain seguidos por CryptoQuant y Glassnode confirman que el rebote actual tiene una base más amplia que únicamente el mercado de futuros. El número de direcciones activas está aumentando, mientras que el volumen de transferencias ajustado por entidades se ha acelerado claramente, lo que apunta a una mayor actividad económica dentro de la propia red. La proporción de la oferta en beneficios también está aumentando, mientras que tanto las métricas de rentabilidad no realizada como realizada han avanzado.

El número de direcciones activas diarias aumentó durante la semana desde alrededor de 623.000 hasta 663.000, acercándose a la banda estadística superior situada cerca de 666.400. Esto sugiere un claro aumento de la participación de los usuarios y una mayor actividad en toda la red.

El volumen de transferencias ajustado por entidades muestra una fortaleza aún mayor. Aumentó durante siete días desde alrededor de USD 3.400 millones hasta USD 5.800 millones, superando la banda estadística superior de aproximadamente USD 5.000 millones.

Las comisiones por transacción también están aumentando. El volumen total de comisiones pasó de alrededor de USD 181.400 a USD 233.800 durante la semana, aunque se mantiene por debajo de la banda superior cercana a USD 248.400. Por lo tanto, la red está significativamente más activa que hace una semana, pero todavía no parece estar sobrecargada ni mostrar un nivel extremo de especulación.

Esto cambia naturalmente el comportamiento de los inversionistas. Hasta hace poco, la materialización de pérdidas y la capitulación dominaban el mercado; hoy, una proporción cada vez mayor de las transacciones se está realizando con beneficios. Esto todavía no es una señal de que la tendencia esté terminando, pero sí demuestra que la oferta está regresando gradualmente al mercado. Cuantos más inversionistas acumulen grandes beneficios no realizados, mayor será la probabilidad de que algunos de ellos comiencen a proteger esos beneficios.

El capital de corto plazo, sensible a los movimientos del precio, se ha situado claramente por encima de sus rangos superiores históricos, mientras que las entradas más amplias de capital de largo plazo siguen siendo mucho más moderadas. Esto sugiere que el movimiento actual está siendo impulsado por una combinación de demanda real al contado, ETF, cierre de posiciones cortas y especulación activa: una combinación muy potente, pero no necesariamente tan estable como la acumulación clásica de largo plazo. Por ahora, Bitcoin mantiene su fortaleza técnica, con la zona de USD 80.000–82.000 como el área clave a vigilar. La continuidad de fuertes entradas hacia los ETF y un mayor crecimiento de la actividad en el mercado al contado aumentarían las probabilidades de una ruptura sostenida. Sin embargo, si las entradas comienzan a debilitarse mientras el interés abierto permanece elevado, el mercado podría recordar rápidamente a los inversionistas que, después de un movimiento desde USD 63.000 hasta USD 80.000, ya existe una cantidad considerable de beneficios que proteger.

¿El comienzo de un mercado alcista de criptomonedas? Lo que muestran los gráficos de CryptoQuant

El indicador Bull-Bear Market Cycle de CryptoQuant ha rebotado con fuerza desde territorio de mercado bajista y se ha acercado a la zona de “Early Bull” o fase alcista inicial. Históricamente, transiciones similares han estado asociadas con una mejora del impulso y el comienzo de fases alcistas más duraderas, aunque una confirmación completa todavía requiere que las lecturas positivas se mantengan y que el precio de Bitcoin continúe avanzando.

Fuente: CryptoQuant

Bitcoin ha subido alrededor de un 22% desde el 17 de agosto y regresó brevemente a la zona de USD 80.000. El Bull Score de CryptoQuant saltó de 30 a 80 en una sola semana, su nivel más alto desde octubre de 2025. Ocho de los diez indicadores monitoreados muestran ahora señales alcistas, mientras que la demanda al contado está creciendo a su ritmo mensual más rápido desde finales de diciembre. Es importante destacar que la demanda al contado y de futuros está aumentando simultáneamente por primera vez desde octubre de 2025, lo que teóricamente puede interpretarse como una fase inicial de un nuevo mercado alcista. Una confirmación más sólida de la tendencia todavía requeriría un cierre por encima de la media móvil de 365 días, actualmente situada cerca de USD 83.000. Sin embargo, a corto plazo, el mercado ya se está sobrecalentando: los beneficios no realizados han aumentado hasta el 20,5%, mientras que las ballenas materializaron un récord de USD 614 millones en beneficios el 20 de agosto.

Fuente: CryptoQuant

Gráfico de Bitcoin (D1)

Bitcoin ha registrado un fuerte rebote, pero todavía cotiza alrededor de un 38% por debajo de su máximo histórico cercano a USD 126.000. En ese sentido, la criptomoneda permanece técnicamente dentro de una estructura bajista más amplia, incluso después de recuperar la media móvil exponencial de 200 sesiones, EMA200, representada por la línea roja. Otra prueba de la zona cercana a USD 70.000 sigue siendo totalmente posible, y la reacción del mercado en ese nivel podría determinar la percepción sobre la próxima fase de la recuperación. ¿Regresará la demanda con decisión? La zona de USD 80.000–83.000 sigue siendo un área de resistencia importante, mientras que un movimiento sostenido por encima de ella podría abrir el camino hacia USD 90.000. El RSI se sitúa alrededor de 80, lo que apunta a condiciones significativas de sobrecompra en los niveles actuales. Cualquier señal restrictiva procedente de Jackson Hole, donde el presidente de la Fed, Warsh, tiene previsto intervenir el viernes, podría volver a abrir el camino a la baja. Por otro lado, la persistente debilidad del dólar estadounidense y las tensiones en el mercado de bonos podrían proporcionar un apoyo más estructural a Bitcoin, que históricamente ha mostrado una correlación negativa con el dólar.

Fuente:Xstation5