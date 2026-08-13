Nueva ronda de datos de inflación en EE. UU. – ¿qué revelaron?

La inflación IPP de julio se situó por debajo de las expectativas, aunque no en todo el espectro.

El dato general cayó hasta el 4,7% interanual y se mantuvo sin cambios en términos intermensuales.

El dato subyacente se situó en el 4,7%, ligeramente por encima del consenso (4,6%). En términos mensuales (intermensuales), aumentó un 0,4%.

Figura 1: Inflación IPC e IPP de EE. UU. (2018 - 2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

Desglose de los datos:

Bienes (-0,7% intermensual): Los precios de los bienes cayeron por segundo mes consecutivo, impulsados a la baja por una caída del 3,1% en los costos de la energía y un descenso del 0,9% en los precios de los alimentos. Más de la mitad de la caída de los bienes se debió a un descenso del 5,7% en los precios de la gasolina. El combustible diésel, el combustible para aviones y las verduras frescas/secas también registraron caídas significativas. Excluyendo los volátiles componentes de alimentos y energía, los precios de los bienes en realidad subieron ligeramente un 0,1%.

Servicios (+0,2% intermensual): Los servicios continuaron subiendo, impulsados principalmente por un aumento del 0,6% en los servicios excluyendo comercio, transporte y almacenamiento. Uno de los principales impulsores fue un salto del 6,5% en los costos de gestión de carteras, junto con mayores márgenes minoristas en automóviles, alimentos/alcohol y productos de salud y belleza.

Construcción (+2,2% intermensual): Los costos de construcción registraron un fuerte avance durante el mes, ayudando a compensar la caída de los bienes.

Supercore (+0,4% intermensual).

Figura 2: Inflación IPP de EE. UU. y petróleo WTI (2012 - 2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron ligeramente hasta 209.000, por encima de las expectativas (202.000). Esto está, en términos generales, en línea con los datos NFP publicados la semana pasada, pero sigue cerca de mínimos locales y es consistente con un mercado laboral relativamente ajustado.

Figura 3: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (2022 - 2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

La reacción del EUR/USD es tímida, con el par subiendo un 0,2% en la jornada.

Los futuros del Nasdaq 100 se mantienen sin cambios en el día, mientras que el S&P 500 sube un 0,2%.

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Michał Jóźwiak, analista de mercados financieros de XTB