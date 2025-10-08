🚨 ¡Nuevo máximo histórico en el paladio! 📈

Demanda creciente desde Asia , especialmente en India y China, apoya el repunte del paladio y el platino.

El mercado de metales preciosos atraviesa una fase de crecimiento excepcional, impulsada por la expansión monetaria global y los niveles récord de endeudamiento público y privado. Estas condiciones están favoreciendo el retorno de los inversores hacia activos tangibles como refugio frente a la depreciación de las divisas fiduciarias.

El paladio y el platino destacan especialmente dentro de este impulso, con un aumento de la demanda procedente de los mercados indio y chino, donde tanto los inversores minoristas como los consumidores de joyería buscan alternativas al oro tradicional. En estas economías, el interés por los metales de inversión tiene raíces culturales y económicas, y la reciente reactivación del sector refleja una fuerte preferencia por activos físicos como instrumento de preservación de valor.

El sentimiento positivo abarca todo el segmento de metales preciosos, y los movimientos actuales pueden interpretarse como un intento de reducir la histórica brecha de precios entre el oro y el resto de metales —entre ellos, la plata, el platino y el paladio—. Además, la baja liquidez del mercado del paladio amplifica las oscilaciones, haciendo que incluso flujos moderados de capital generen grandes variaciones de precio, como las observadas en las últimas semanas.

Análisis técnico (PALLADIUM D1)

El gráfico diario del paladio confirma con claridad la tendencia alcista de los últimos meses. El precio ha superado consecutivamente las medias móviles exponenciales EMA200, EMA100 y EMA50, cada ruptura acompañada por una aceleración del impulso comprador.

La señal definitiva de fortaleza llegó con la ruptura de la zona de resistencia en 1.326 USD por onza, correspondiente al último máximo previo. Esta superación abre la puerta a nuevas alzas, y mantener las cotizaciones por encima de 1.326 USD será clave para consolidar la tendencia y confirmar la dominancia del lado comprador.

