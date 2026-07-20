Nvidia bajo análisis: ¿sigue siendo atractiva tras la corrección del múltiplo?

Nvidia (NVDA.US) llega a su próximo reporte con una paradoja poco común, puesto que la compañía mantiene una de las trayectorias de crecimiento más fuertes del mercado tecnológico, pero su valuación se comprimió con fuerza frente a los niveles vistos durante la fase más intensa del rally de inteligencia artificial. El debate ya no pasa solamente por si Nvidia es cara, sino por si el crecimiento esperado, los márgenes y la demanda de infraestructura de IA pueden sostener un múltiplo que hoy luce menos exigente que hace algunos trimestres.

La base del negocio sigue siendo extraordinaria, en el último trimestre reportado, Nvidia registró ingresos de US$81.615 millones, un crecimiento interanual de 85%, mientras el negocio de Data Center alcanzó US$75.200 millones, con un avance de 92% frente al año anterior. Además, el margen bruto GAAP se ubicó en 74,9% y el margen bruto no GAAP en 75%, niveles inusuales para una compañía que vende hardware a escala masiva.

La valuación se comprimió mientras subían las expectativas

El punto más relevante para el análisis de Nvidia es que la acción no está subiendo únicamente por promesas futuras, la empresa ya convirtió la demanda de IA en ingresos, utilidades y márgenes visibles. Entre FQ2 2024 y FQ1 2027, los ingresos trimestrales pasaron de US$13,5B a US$81,6B y el mercado espera cerca de US$91,8B para el próximo trimestre.

Eso eleva la vara, porque una cifra buena podría no ser suficiente si no viene acompañada de una guía sólida. Nvidia tiene 33 revisiones de EPS al alza frente a solo 3 bajas en los últimos 90 días, por lo que el consenso ya llega bastante optimista. La propia compañía guió ingresos de US$91.000 millones, más o menos 2%, para FQ2 2027, sin asumir ingresos de cómputo de Data Center desde China.

El caso más interesante está en la valuación, el NTM P/E bajó hacia la zona de 20x, muy lejos de los máximos superiores a 60x observados durante la primera etapa del boom de IA. Al mismo tiempo, las expectativas de ingresos y EPS siguieron subiendo. Los ingresos NTM avanzaron de US$246,6B a US$435,9B, mientras el EPS NTM pasó de US$5,70 a US$9,96.

Nvidia ya no parece una acción con múltiplo extremo simplemente por estar en el centro de la IA. Frente a AMD, Broadcom, TSMC, Qualcomm e Intel, combina crecimiento esperado de ingresos de 62,4%, margen neto cercano a 63% y PEG forward de 0,51x. Esa mezcla explica por qué la discusión no puede reducirse al P/E. Un análisis reciente resume esta idea al señalar que las utilidades finalmente alcanzaron a la valuación, y que el debate central ahora es la durabilidad de esas expectativas.

El riesgo real está en la duración del ciclo de capex

Nvidia ya no necesita demostrar que la IA genera demanda, porque el mercado quiere saber cuánto dura esa demanda y qué tan dependiente es de un grupo reducido de clientes. El crecimiento de Nvidia está fuertemente vinculado al gasto de hyperscalers como Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Oracle. Si esas compañías moderan su capex para proteger caja o balances, Nvidia sería una de las primeras en sentir el ajuste.

Esa es la tesis bajista más seria, dado que el crecimiento de ingresos de Nvidia está íntimamente conectado al capex de hyperscalers y el boom de infraestructura de IA empieza a enfrentar límites físicos y financieros. El argumento no invalida la historia de crecimiento, pero obliga a mirar el próximo reporte con más exigencia. La transición de producto también será clave. Jensen Huang afirmó que Vera Rubin está en producción y que la compañía mantiene su hoja de ruta, después de reportes sobre posibles retrasos en la nueva generación de aceleradores. Si Blackwell y Rubin avanzan sin fricciones relevantes, Nvidia puede sostener la percepción de liderazgo tecnológico.

China es otro punto sensible, la guía actual no incluye ingresos de cómputo de Data Center desde ese mercado, por lo que cualquier mejora regulatoria podría actuar como opcionalidad positiva. Al mismo tiempo, las restricciones de exportación y la competencia china siguen siendo riesgos estructurales para el múltiplo.

Conclusión, Nvidia parece menos cara, pero más exigida

Nvidia sigue siendo una de las historias de crecimiento más sólidas del mercado, con escala, márgenes y liderazgo tecnológico difíciles de replicar. La compresión del múltiplo hace que la acción luzca más razonable frente a su propio crecimiento y frente a varios pares de IA. Sin embargo, esa aparente mejora de valuación depende de que el consenso siga siendo correcto.

El próximo reporte debe confirmar tres cosas. Primero, que la demanda de infraestructura de IA sigue superando la oferta. Segundo, que los márgenes pueden mantenerse cerca de niveles extraordinarios. Tercero, que el capex de hyperscalers no muestra señales de agotamiento. Si esas tres condiciones se sostienen, Nvidia puede defender su valuación actual. Si alguna empieza a debilitarse, el mercado podría volver a castigar el múltiplo, incluso con resultados todavía fuertes.

Fuente: xStation5.