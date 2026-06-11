¿OpenAI se dirige hacia una guerra de precios antes de una IPO?

Según informó The Wall Street Journal, OpenAI estaría considerando importantes reducciones de precios para sus servicios de inteligencia artificial (IA), particularmente en las tarifas por tokens (es decir, las unidades utilizadas para facturar el uso de los modelos).

De acuerdo con el informe, la medida sería una respuesta a la creciente competencia de Anthropic, que está ganando una posición cada vez más sólida en el segmento empresarial gracias a su herramienta Claude Code.

Los precios más bajos podrían acelerar la adopción de la IA entre las empresas, pero al mismo tiempo aumentarían la presión sobre los márgenes en un sector que sigue requiriendo enormes inversiones en infraestructura informática y financiamiento continuo.

Al mismo tiempo, se espera que el CEO de OpenAI, Sam Altman, se reúna la próxima semana con representantes de Samsung Electronics durante una visita a Corea del Sur. Según Yonhap, las conversaciones se centrarán en un uso más amplio de la inteligencia artificial dentro de las operaciones de Samsung.

La visita forma parte de la estrategia más amplia de OpenAI para fortalecer las relaciones con los mayores grupos tecnológicos de Asia.

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Fuente: xStation5

Durante la visita anterior de Altman a Corea del Sur, OpenAI mantuvo conversaciones, entre otros, con Samsung y SK Group, y posteriormente firmó cartas de intención relacionadas con la cooperación para el desarrollo de infraestructura de IA. Vale la pena seguir de cerca las noticias de este sector, ya que esta visita también podría concluir con acuerdos de gran valor económico.

¿Qué podría significar una posible guerra de precios?

La motivación más probable es la próxima Oferta Pública Inicial (IPO) de ambas compañías. Antes de que los líderes del sector publiquen sus prospectos, podrían intentar aumentar el número de suscriptores y el uso de tokens. Esto implicaría pérdidas financieras en el corto plazo, pero les permitiría utilizar cifras más elevadas y un crecimiento más rápido en la adopción de la IA como argumento para incrementar la escala del negocio y el apalancamiento operativo. En el contexto de una IPO, esto elevaría las expectativas y las valoraciones, trasladando al futuro la responsabilidad de cumplir dichas promesas.

Para el mercado bursátil, una posible guerra de precios en la IA envía una señal mixta.