  
10:13 · 25 de agosto de 2026

Operación del día: DAX (25.08.2026)

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Datos: El DAX superó la resistencia situada en 26.225 puntos. El índice alemán cotiza dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Recome...

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