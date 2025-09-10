Oracle: Euforia tras los resultados, la compañía crece un 30%📈

Oracle ha cautivado al mercado con sus últimos resultados financieros. Antes de la apertura bursátil, la acción registraba un salto superior al 30%, lo que llevó a su capitalización de mercado por encima de los 200 mil millones de dólares.

Aunque la compañía no cumplió con las expectativas del consenso en cuanto a beneficio por acción (BPA) ni en ingresos totales, los detalles del informe explican por qué la reacción de los inversores fue tan positiva.

Después de Broadcom y Alphabet, el mercado decidió impulsar a Oracle hacia un nuevo máximo histórico (ATH), confirmando que la buena racha de las tecnológicas parece no tener fin.

Resultados por debajo de lo esperado

El consenso de analistas proyectaba un BPA de 1,48 USD y 15 mil millones de dólares en ingresos. Sin embargo, las cifras publicadas fueron de 1,47 USD de BPA y 14,9 mil millones de ingresos, ambas métricas ligeramente inferiores a lo previsto.

Conviene destacar que el mercado ya descontaba una caída frente a los resultados previos (1,70 USD de BPA y 15,9 mil millones de dólares en ingresos), atribuida principalmente a factores estacionales.

¿Qué llevó al mercado a reaccionar con tanta euforia?

Aunque los ingresos totales estuvieron por debajo de las previsiones, lo que resultó clave para los inversores fue su composición. Principalmente:

Crecimiento de ingresos por IaaS (Cloud Infrastructure): un impresionante aumento del 55% interanual.

Crecimiento de ingresos por SaaS (Cloud Applications): un incremento del 11% interanual.

Además, la compañía reportó una cartera de pedidos pendiente (RPO) colosal: 455 mil millones de dólares, lo que supone un alza del 359% interanual.

Esta enorme visibilidad de ingresos no solo respalda las elevadas valoraciones de la compañía, sino que también confirma las previsiones de crecimiento más optimistas.

Factores adicionales que impulsaron el entusiasmo

Proyecto “Stargate” y alianzas estratégicas

El interés de los accionistas se vio reforzado por la mención del proyecto “Stargate”, valorado en 500 mil millones de dólares, en el que Oracle colabora directamente con OpenAI.

No obstante, este no fue el único factor: los ingresos provenientes de la modalidad “Multi-Cloud” —asociaciones con AWS, Google Cloud y Azure— aumentaron quince veces interanuales, consolidando a Oracle como un actor clave dentro de la estrategia de colaboración entre gigantes tecnológicos.

Apuesta por la inversión y la expansión

Otro de los puntos que sorprendió al mercado fue el incremento de la inversión de Oracle, que pasó de 25 mil millones de USD a 35 mil millones de USD.

Este aumento demuestra que la compañía no tiene intención de reducir su ritmo de crecimiento, sino que busca reforzar su posición como referente en el ecosistema del cloud computing y los servicios empresariales.

Opinión de analistas: un punto de inflexión histórico

Los analistas y comentaristas del mercado coinciden en que este reporte marca un punto de inflexión estratégico e histórico para Oracle.

La compañía ha demostrado que su transformación de líder en bases de datos tradicionales a potencia del cloud computing no solo es posible, sino que ya es una realidad tangible.

Este reposicionamiento se refleja en:

Su capacidad para acelerar ingresos en la nube .

El respaldo de asociaciones estratégicas con gigantes del sector.

Una cartera de pedidos sin precedentes, que asegura estabilidad de ingresos en el largo plazo.

La euforia en torno a Oracle se explica no por cumplir con las previsiones financieras al pie de la letra, sino por demostrar que su modelo de negocio está en plena transformación y expansión.

La compañía ha consolidado su papel como un jugador clave en el ecosistema cloud, con alianzas estratégicas, crecimiento sostenido en ingresos y una visión clara hacia el futuro.

En este escenario, el mercado reconoce que Oracle no solo mantiene un ritmo dinámico de crecimiento, sino que se ha convertido en uno de los referentes indiscutibles del sector tecnológico global.

