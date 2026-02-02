Oracle recaudará hasta US$50.000 millones en deuda y capital

Las acciones de Oracle retrocedieron 3% en las operaciones previas a la apertura del lunes, después de que la compañía anunciara planes para recaudar entre US$45.000 y US$50.000 millones durante 2026 mediante una combinación de deuda y capital. Sin embargo, rápidamente la acción subió hasta el nivel de los US$171,5 recuperando lo perdido una hora antes de la apertura de la bolsa de Nueva York. Los fondos se destinarán a expandir su capacidad de infraestructura en la nube para satisfacer la demanda de sus principales clientes de IA.

Financiamiento masivo para satisfacer demanda de IA

Oracle señaló que los fondos se destinarán a construir capacidad adicional para satisfacer la demanda contratada de sus principales clientes de la nube, entre los que figuran Nvidia, Meta Platforms, OpenAI, AMD, TikTok y xAI.

La estructura de financiamiento contempla emisiones de capital por aproximadamente la mitad del objetivo, incluyendo valores preferentes convertibles obligatorios y un programa de acciones en el mercado por hasta US$20.000 millones. El resto se recaudaría mediante una única emisión de bonos senior no garantizados a principios de 2026.

Goldman Sachs liderará la emisión de bonos, mientras que Citigroup encabezará la colocación de acciones y la oferta de preferentes convertibles.

Dilución y endeudamiento preocupan al mercado

El anuncio intensificó las preocupaciones de los inversionistas sobre los agresivos planes de Oracle para el desarrollo de IA y el impacto en su estructura de capital.

La emisión de acciones busca transmitir al mercado que Oracle se toma en serio el mantenimiento de su calificación de deuda con grado de inversión. Sin embargo, el mercado de deuda podría no estar dispuesto a absorber el volumen previsto, dados los compromisos existentes de la compañía.

Las acciones de Oracle han perdido aproximadamente 50% desde su precio récord del 10 de septiembre, eliminando cerca de US$460.000 millones de su valor de mercado. La acción cayó 11% en diciembre tras reportar ingresos ligeramente inferiores a las expectativas.

Flujo de caja negativo hasta 2030

El desarrollo de centros de datos de IA ha llevado el flujo de caja libre de Oracle a territorio negativo, donde se espera que permanezca hasta 2030, según datos de Bloomberg. La compañía deberá asumir decenas de miles de millones de dólares en gastos en los próximos años, principalmente en semiconductores y arrendamientos.

A medida que la deuda de Oracle aumentaba y crecían los temores de una burbuja de inteligencia artificial, los inversionistas se apresuraron a comprar swaps de incumplimiento crediticio (CDS) vinculados a la compañía. En diciembre, los precios de algunos de estos derivados alcanzaron su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.

Un componente clave de la estrategia de Oracle es su contrato con OpenAI, que se ha comprometido a invertir aproximadamente US$300.000 millones en el alquiler de servidores de Oracle. Sin embargo, OpenAI no es rentable actualmente, lo que aumenta la preocupación por las tensiones financieras derivadas de inversiones de capital masivas sin un horizonte claro de retornos significativos.

Oracle ya había recaudado US$18.000 millones en una venta de bonos en 2025, en lo que fue una de las mayores emisiones corporativas del año.

Carrera por la infraestructura de IA

El anuncio de Oracle se produce en medio de una carrera frenética de las grandes tecnológicas por construir la infraestructura necesaria para impulsar la inteligencia artificial. Los acuerdos de centros de datos alcanzaron la cifra récord de US$61.000 millones en 2025, con varias compañías comprometiendo sumas extraordinarias.



