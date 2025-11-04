Palantir impresiona con resultados, pero cae 8 % en premarket por dudas sobre su valoración

Palantir cerró el tercer trimestre con un desempeño financiero destacado. La compañía registró ingresos récord de US$ 1.180 millones, un crecimiento interanual del 63 %, mientras que la utilidad neta alcanzó US$ 475,6 millones, más del triple que hace un año.

El motor clave de esta expansión fue la adopción acelerada de soluciones de inteligencia artificial, particularmente por parte del sector público de Estados Unidos. Las ventas en esta área crecieron un 52 %, confirmando a Palantir como un proveedor estratégico de infraestructura digital gubernamental.

Entre los hitos más relevantes, destaca la firma de contratos por US$ 500 millones con el IRS y el Departamento de Estado, consolidando su posicionamiento en el corazón tecnológico del aparato estatal.

El mercado reacciona con escepticismo: caída del 8 % en preapertura

Fuente: xStation5.

A pesar de los sólidos resultados, el mercado respondió con cautela. Las acciones de Palantir cayeron hasta un 8 % en operaciones previas a la apertura, reflejando preocupaciones sobre su elevada valoración bursátil. Con un múltiplo price-to-sales cercano a 85, la empresa cotiza a niveles que muchos analistas consideran difíciles de justificar, incluso con el actual ritmo de crecimiento. Firmas como Jefferies y Bloomberg Intelligence advirtieron sobre una posible desconexión entre precio y fundamentos. Además, el reconocido inversor Michael Burry, a través de Scion Asset Management, reveló posiciones bajistas sobre Palantir mediante opciones put, lo que añadió presión al sentimiento inversor.

Expectativas elevadas y dudas sobre su escalabilidad global

El contraste entre los fuertes resultados trimestrales y el retroceso de la acción pone de relieve una tensión clave: el mercado evalúa a Palantir no solo por su desempeño actual, sino por la magnitud de lo que promete en el futuro. La compañía elevó su proyección de ingresos anuales a US$ 4.400 millones y estimó un flujo de caja libre entre US$ 1.900 y US$ 2.100 millones. Sin embargo, algunos inversores esperaban mayores señales de crecimiento post‑2025, especialmente en mercados internacionales. En Europa, por ejemplo, se ha observado una cierta ralentización en la expansión, lo que genera interrogantes sobre la capacidad de Palantir para escalar globalmente de forma uniforme.

Alex Karp y la defensa de su narrativa en IA

Fiel a su estilo directo, Alex Karp, CEO de Palantir, defendió la actual valoración bursátil como una consecuencia natural de una transformación estructural en la industria del software impulsada por la inteligencia artificial. Sin embargo, en un contexto donde las acciones de Palantir han subido más de 170 % en lo que va del año, el mercado comienza a exigir que esa narrativa se materialice en resultados concretos y sostenibles. La compañía se ha posicionado como una de las principales apuestas en el espacio de IA empresarial, pero con la creciente selectividad del mercado hacia estas historias, el diferencial entre promesa tecnológica y ejecución operativa será analizado con lupa trimestre a trimestre.

