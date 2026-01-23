Panorama de mercado: los PMI marcan el pulso de Europa 🚨

La semana termina mayoritariamente en rojo en los mercados europeos. Los futuros de la mayoría de los índices muestran leves caídas: el FRA40 francés retrocede 0,1%, el SPA35 español cae 0,2% y el ITA40 italiano también opera a la baja. En contraste, los futuros del DE40 alemán suben 0,2%, mientras que el UK100 británico registra una modesta alza.

Hoy Europa recibió una batería de datos económicos clave, con la publicación de los PMI preliminares de las principales economías del continente y de la zona euro.

Francia: La actividad del sector privado cayó en enero, con el PMI compuesto bajando a 48,6, afectado principalmente por la debilidad de los servicios (47,9). En contraste, la producción industrial subió a 51, y la confianza empresarial alcanzó su nivel más alto en 16 meses.

Alemania: La actividad empresarial repuntó en enero, con el PMI compuesto en 52,5, impulsado por los servicios (53,3) y una mejora en la industria (48,7). Se observaron mayores pedidos nuevos, aunque el empleo cayó y los costos y precios de producción continuaron al alza.

Zona euro: La actividad del sector privado siguió expandiéndose en enero, con el PMI compuesto por encima de 50, respaldado por los servicios (51,9) y la industria (49,4). La confianza empresarial mejoró, pese a la caída del empleo y al aumento de las presiones de costos.

Reino Unido: La actividad del sector privado se aceleró en enero, con el PMI compuesto alcanzando 53,9, impulsado principalmente por los servicios (54,3) y la industria (51,6). Los nuevos pedidos aumentaron, aunque las empresas siguieron limitando contrataciones y enfrentando presiones de costos.

Las ventas minoristas de diciembre crecieron 0,4% m/m, superando expectativas gracias al fuerte desempeño del comercio online, lo que apunta a una mejora en la confianza del consumidor. En términos interanuales, las ventas subieron 2,5%, el mayor avance desde abril, aunque el cuarto trimestre sigue siendo débil y los niveles permanecen por debajo de los previos a la pandemia.

Actualización política en Francia: El gobierno francés superó una moción de censura vinculada al presupuesto 2026. El primer ministro planea avanzar con el gasto utilizando el Artículo 49.3 de la Constitución.

Metales preciosos: Tendencias mixtas: el oro cae alrededor de 0,2% hasta los USD 4.920 por onza, mientras que la plata sube cerca de 3%, probando la zona de USD 99 por onza.

Criptomonedas: Sentimiento mixto: Bitcoin baja levemente 0,1% y Ethereum retrocede 0,2%..