Panorama matinal de mercados (06.01.2025)

Los mercados de Asia-Pacífico registran alzas moderadas en el rango de 0,60%–0,80%, con la excepción del S&P/ASX 200 de Australia, que muestra una caída del 0,9%.

El dólar estadounidense continúa debilitándose tras los datos del ISM del lunes, con EUR/USD avanzando 0,15%.

El PMI de servicios de Australia cayó a 51,1 en diciembre desde 52,8 en noviembre, lo que indica una expansión continua, aunque al ritmo más lento desde mayo. Pese al dato más débil, los nuevos pedidos y la demanda externa aumentaron, el empleo se aceleró y los pedidos pendientes disminuyeron, lo que sugiere una demanda resiliente de cara a 2026.

Las presiones de costos se intensificaron tanto en precios de insumos como de producción, con empresas reportando mayores costos de materiales, energía y mano de obra, además de un ritmo más rápido de aumentos de precios, reforzando el riesgo de una inflación persistente liderada por servicios.

En CES 2026, NVIDIA presentó su plataforma de próxima generación Rubin, basada en el superchip Vera Rubin, que integra una CPU con dos GPU en un solo paquete. Jensen Huang destacó que los nuevos sistemas de servidores de IA —que se espera lleguen al mercado en la segunda mitad de 2026— están diseñados para IA agéntica y modelos avanzados de inferencia, y podrían ofrecer una reducción de costos cercana a diez veces frente a la generación Blackwell.

Datos del Banco de Japón mostraron que la base monetaria se contrajo en 2025 por primera vez en 18 años, reflejando un giro desde la política ultraexpansiva y fortaleciendo las expectativas de un mayor tapering y nuevas alzas de tasas.

El PMI general de Hong Kong bajó a 51,9 en diciembre desde 52,9 en noviembre: quinto mes consecutivo de expansión, aunque con una leve pérdida de impulso. La producción y los nuevos pedidos siguieron creciendo a un ritmo sólido pero más lento, mientras que los pedidos pendientes aumentaron por primera vez en un año, lo que suele anticipar una demanda más fuerte y potenciales alzas adicionales de producción.

La administración Trump estableció condiciones claras para el liderazgo interino de Delcy Rodríguez, señalando que la cooperación con Estados Unidos es esencial para la supervivencia política.

Estados Unidos exige medidas más duras contra el narcotráfico, la expulsión de asesores iraníes, cubanos y otros considerados hostiles a sus intereses, y el fin de ventas de petróleo a países vistos como adversarios.

La Casa Blanca confirmó conversaciones con varias petroleras estadounidenses sobre potenciales inversiones multimillonarias para reconstruir el sector energético de Venezuela, sin detallar empresas ni plazos.