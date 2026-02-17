Paramount desafía a Netflix con oferta de $31 por acción por Warner Bros.

Ofensiva de Paramount

Warner Bros. Discovery (WBD.US) ha decidido reabrir formalmente las negociaciones con Paramount Skydance Corp. tras semanas de intensa presión y una mejora sustancial en sus términos financieros. Aunque el consejo de administración de Warner sigue recomendando unánimemente la oferta de $82.700 millones de Netflix, la nueva disposición de Paramount a ofrecer al menos $31 por acción ha forzado a David Zaslav y su equipo a reevaluar la situación. El objetivo planteado por Zaslav se centra en maximizar el valor y la certeza para los accionistas antes de la votación clave que tendrá lugar el 20 de marzo.

Para facilitar este acercamiento, Netflix ha concedido una exención limitada que permite a WBD entablar conversaciones directas con Paramount hasta el 23 de febrero. La propuesta actual no solo supera en precio a la de Netflix, sino que busca eliminar los miedos del consejo mediante un respaldo financiero agresivo. En este sentido, Paramount se ha ofrecido a garantizar el refinanciamiento de la deuda de WBD y a compensar a los accionistas por posibles retrasos regulatorios, subrayando su confianza en una aprobación rápida por parte de las autoridades de competencia.



¿Escisión o integración total?

La propuesta actual no se limita únicamente al precio, sino que afecta al futuro estructural de Warner Bros. Discovery. El acuerdo vigente con Netflix contempla una transformación sustancial de la empresa mediante la cual los canales de televisión por cable se escindirían en una nueva entidad independiente llamada Discovery Global. Esto permitiría que Netflix absorba únicamente los estudios de Burbank, la vasta librería de contenido y la plataforma HBO Max, una estructura que se podría considerar una vía más limpia para la aprobación regulatoria.



Por el contrario, Paramount mantiene su insistencia en una adquisición total de la compañía que conserve unidos los activos de cable y los estudios de cine. Para mitigar los riesgos legales de esta integración, Paramount ha incluido en su oferta una cláusula de rescisión de $2.800 millones destinada a cubrir lo que WBD tendría que pagar a Netflix en caso de romper el contrato. Netflix todavía mantiene su derecho de tanteo, lo que implica que si el consejo de WBD determina que la oferta de Paramount es superior, la plataforma de streaming tendrá la oportunidad de igualar el precio para mantener intacto su acuerdo original.



Análisis de mercado

La reapertura de las negociaciones sitúa a los accionistas de Warner Bros. Discovery en una posición de beneficio mutuo a corto plazo. La brecha de valor entre los $27,75 de Netflix y los $31 de Paramount representa una prima de aproximadamente el 11,7% que el mercado difícilmente podrá ignorar. La existencia de un derecho de tanteo por parte de Netflix sugiere que podríamos estar ante un conflicto de pujas final donde la compañía de streaming se vea obligada a elevar su oferta inicial para asegurar los activos de HBO, los cuales considera vitales para su expansión global. Sin embargo, se debe sopesar el riesgo de ejecución frente al precio nominal ofrecido. Mientras que Netflix propone una ruta de salida más clara al desprenderse del negocio del cable, la propuesta de Paramount mantiene la exposición a los canales tradicionales que enfrentan un declive estructural.

La cotización de Warner Bros atraviesa actualmente una fase de consolidación, negociando en torno a los US$ 27,97 mientras el mercado digiere la incertidumbre propia de sus procesos de negociación. El activo presenta un impulso neutral con un RSI de 55,5 puntos, lo que refleja un equilibrio momentáneo entre la oferta y la demanda. Esta falta de dirección clara se confirma al observar las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 periodos, las cuales convergen de forma casi exacta en los US$ 27,76, eliminando cualquier sesgo tendencial de corto plazo y reforzando la tesis de un proceso de acumulación o corrección lateral.

El mercado permanece a la espera de definiciones estratégicas para este 23 de febrero como una fecha clave para el desarrollo de estos acontecimientos. Si el sentimiento del mercado evoluciona favorablemente y la tendencia se inclina al alza, el precio buscará testear inicialmente la zona de los US$ 28,58, un nivel de resistencia que históricamente ha presentado una fuerte barrera para los compradores (especialmente durante enero del 2026). De lograr superar este umbral, el siguiente objetivo técnico se sitúa en el máximo pronunciado de los US$ 29,18.

Por el contrario, si la especulación se torna negativa o el proceso de negociación genera dudas, es probable que la acción retroceda para probar la solidez de sus soportes. El primer nivel de defensa se encuentra en los US$ 27,61, zona que coincide estrechamente con la ubicación actual de las medias móviles (operación plana en torno los US$ 27,77). De perforarse este nivel en un escenario de mayor debilidad, el activo podría extender su corrección hasta el mínimo estructural de los US$ 26,85 (08.12.2025), marcando un deterioro significativo de la confianza del mercado en el corto plazo.

Fuente: xStation5

