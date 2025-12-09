PepsiCo anuncia ambicioso plan para reducir costos y precios tras acuerdo con Elliott Investment Management

PepsiCo proyecta crecimiento orgánico de ingresos entre 2% y 4% para 2026 , apuntando al extremo superior en la segunda mitad del año.

La empresa de refrescos y snacks llegó a un acuerdo con Elliott Investment Management, que reveló una participación de 4.000 millones de dólares en septiembre.

PepsiCo PEP -0,83 %disminuir; triángulo rojo que apunta hacia abajo llegó a un acuerdo con el inversor activista Elliott Investment Management, comprometiéndose a reducir costos en toda la empresa y bajar los precios en un esfuerzo por reactivar su negocio de alimentos, que muestra señales de desaceleración.

El fabricante de Pepsi-Cola, Lay's y Doritos anunció que reducirá los gastos en sus operaciones de alimentos y bebidas, además de disminuir la cantidad de productos individuales en un 20% dentro de sus negocios en Estados Unidos. PepsiCo también planea bajar los precios de algunos productos alimenticios el próximo año.

“Hay un gran reajuste en la asequibilidad porque vemos que el consumidor está teniendo dificultades en Estados Unidos y en muchos países occidentales”, afirmó el director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, en una entrevista.

Además del acuerdo, la compañía señaló que espera un crecimiento orgánico de los ingresos entre 2% y 4% para 2026. PepsiCo indicó en un comunicado que prevé entregar resultados en el extremo superior del rango durante la segunda mitad de 2026.

