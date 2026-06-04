¿Perderá el Nasdaq 100 impulso por encima de los 30.000 puntos? 📌

El Nasdaq 100 cerró ayer con un ligero descenso del 0,3%, aunque el índice sigue apenas un 0,3% por debajo de su máximo histórico. El panorama general continúa siendo muy sólido: el US100 sube 10,6% en el último mes, 21,1% en lo que va de año y más de 42% interanual. La corrección de un día llega tras un tramo alcista muy potente.
Al mismo tiempo, la estructura interna del mercado fue mixta: solo 47% de los componentes cerraron al alza, mientras que la presión fue especialmente visible en los sectores tecnológico y software, lo que sugiere una toma de beneficios selectiva entre algunos de los líderes previos. La demanda no ha desaparecido por completo: valores como META, AMD, INTC, WDC y SNDK destacaron en positivo, mientras que partes de los sectores defensivos y de materiales ayudaron a estabilizar el índice.
Con un PER TTM de 36,3, el mercado sigue siendo sensible a decepciones en resultados, repuntes en los rendimientos de los bonos o deterioro del sentimiento. Como resultado, cualquier avance adicional probablemente requerirá nuevos catalizadores, más allá de una simple continuación del impulso actual.
Cierre de Mercado: Nasdaq extiende sus caídas con Broadcom perdiendo 7%
Resumen diario: Los mercados toman un respiro (03.06.2026)
El S&P 500 sube 9 sesiones consecutivas: ¿qué esperar?
Apertura de Mercado en EE.UU.: ¿Es momento de una corrección?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "