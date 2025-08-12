Inflación en EE.UU. sorprende al mercado

El tipo de cambio USDCLP abrió este martes en $966, influenciado por la reacción de los mercados al último dato de IPC de Estados Unidos. La inflación subyacente se ubicó en 3,1% interanual, superando las expectativas de los analistas, mientras que la inflación general se mantuvo en 2,7%, lo que sugiere una presión de precios más moderada en el agregado.

Este contraste en las cifras refuerza la percepción de que la Reserva Federal podría mostrarse menos firme en la adopción de medidas de política monetaria, especialmente en un momento avanzado del año y con abundante información económica disponible.

Cobre estable y perspectiva para el peso chileno

Durante la mañana, el cobre se mantiene estable, contribuyendo a una ligera presión bajista sobre el peso chileno. El día anterior, los miembros de la Fed Bowman, Waller y Daly se mostraron abiertos a eventuales recortes de tasas, aunque el dato inflacionario más alto de lo previsto podría frenar estas intenciones. Por su parte, Jerome Powell mantiene un tono más cauteloso, priorizando la evaluación de datos antes de tomar decisiones.

USDCLP a mínimos intradía de $963

El USDCLP en gráfico de 30 minutos muestra un giro claro a favor del peso chileno tras fallar en sostener los niveles cercanos a $971, zona donde se observó una resistencia intradía marcada por múltiples intentos de ruptura sin éxito. La formación de velas en esa área, seguida por un patrón de reversión bajista, anticipó la fuerte caída posterior.

El movimiento bajista se aceleró después de la confirmación de una vela amplia roja con alto rango, rompiendo soportes intermedios en $968 y $965, hasta tocar un mínimo en torno a $963,3. El rechazo desde la zona destacada en el gráfico (círculo naranja) coincide con un punto donde vendedores retomaron el control, respaldados por la presión técnica y posiblemente por flujo proveniente del mercado de cobre estable.

En términos de soporte y resistencia:

Soporte inmediato: $962,2 – $963,0.

Resistencia inmediata: $968,0 – $971,5.

Mientras el precio se mantenga por debajo de $968, el sesgo intradía permanece bajista. Solo una recuperación firme sobre $971,5 podría invalidar esta presión y abrir espacio para un rebote técnico hacia $975,0.