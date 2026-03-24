Petróleo cae tras declaraciones de Trump, mientras oro, plata y gas reflejan tensión global (24.03.2026)

Petróleo

Donald Trump informó sobre negociaciones con Irán, otorgando una ventana de 5 días para firmar un acuerdo. Sin embargo, Irán asegura que no existen tales conversaciones.

La situación comienza a parecerse a las tensiones comerciales entre EE.UU. y China del año pasado, que inicialmente escalaron con fuerza. En ese entonces, China negó las negociaciones, pero finalmente se redujeron los aranceles, generando un fuerte rally en los mercados.

Probablemente, la realidad esté en un punto intermedio: podrían existir conversaciones, pero no tan avanzadas como sugiere Trump.

El petróleo reaccionó con una caída brusca tras sus declaraciones, aunque la incertidumbre sigue siendo elevada.

Actualmente, ningún buque sin “pasaporte” indio o chino está cruzando el Estrecho de Ormuz. Incluso con ese flujo limitado, el mercado sigue extremadamente ajustado.

Parte del crudo de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ha sido redirigido por oleoductos fuera del estrecho. Aun así, un mercado que tenía un superávit de 4 millones de barriles diarios podría enfrentar ahora un déficit de hasta 5 millones.

Los ataques de Israel sobre Irán continuarían, con represalias iraníes no solo contra Israel, sino también contra países del Golfo como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

El Wall Street Journal señala que Arabia Saudita y Emiratos evalúan una mayor implicación en el conflicto debido al bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz y los ataques iraníes.

Irán advierte que cerrará completamente el estrecho si su infraestructura energética es atacada.

Qatar reporta daños en el 17% de la capacidad exportadora de LNG en Ras Laffan, con una reconstrucción estimada entre 3 y 5 años.

La IEA indica que hasta 40 ciudades energéticas en 9 países han sido afectadas, lo que sugiere que la escasez persistirá incluso si la guerra terminara hoy.

Goldman Sachs advierte que un bloqueo prolongado podría llevar el petróleo por encima de US$150 .

. Los inventarios de crudo en EE.UU. siguen aumentando, lo que muestra que las disrupciones aún no impactan globalmente de forma homogénea.

La curva forward refleja alta incertidumbre, con precios cercanos a US$80 hacia 2027 si el escenario se estabiliza.



Comportamiento del precio del petróleo frente a eventos geopolíticos históricos. Como se observa, la situación actual se asemeja mucho a la Guerra del Golfo de la década de 1990 o, en cierta medida, a la de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



La curva de futuros del petróleo crudo indica una gran incertidumbre para los próximos meses. La parte más pronunciada de la curva se extiende hasta enero de 2027, donde el precio ronda los 80 dólares por barril. Si la situación se estabiliza, ese es el nivel en el que cabría esperar un posible descenso. Fuente: Bloomberg Finance LP



Las reservas de crudo de Estados Unidos han aumentado recientemente, pero se espera una mayor presión exportadora en las próximas semanas, lo que podría provocar el descenso estacional típico de las existencias.

Oro

El oro cotiza cerca de US$4.000 por onza al inicio de la cuarta semana del conflicto. La caída responde a temores inflacionarios, toma de ganancias y rumores de ventas por bancos centrales, especialmente en Medio Oriente.

al inicio de la cuarta semana del conflicto. La caída responde a temores inflacionarios, toma de ganancias y rumores de ventas por bancos centrales, especialmente en Medio Oriente. El alza del petróleo y gas podría generar una nueva ola inflacionaria, aunque menor a la de 2022.

El oro sigue siendo refugio, pero rinde mejor en fases de tensión creciente, no en momentos de estrés extremo, donde domina la liquidez (dólar).

El mercado reduce expectativas de recortes de tasas en EE.UU. y anticipa posibles alzas en Europa, Reino Unido e incluso Japón.

Aunque surgieron rumores de ventas de oro, el World Gold Council indica que los bancos centrales seguirán comprando en 2026.

Qatar sería el único con posibles ajustes menores, con reservas de unas 110 toneladas.

Los ETF están reduciendo posiciones, reflejando salida de hedge funds hacia liquidez.

El mercado asigna solo un 20% de probabilidad a una subida de tasas de la Fed este año y espera recortes recién hacia 2027.

A nivel técnico, el oro mantiene soporte en la media de 200 períodos, con resistencia cerca de US$4.750 y soporte mayor en US$3.600.



Los ETF han comenzado a vender oro, probablemente debido a que grandes fondos de cobertura están abandonando el mercado para acumular efectivo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



El oro mantiene el soporte en la media móvil de 200 periodos y en el retroceso de Fibonacci del 38,2% del repunte iniciado a finales de 2022. La resistencia clave se encuentra ahora cerca de la media móvil de 100 periodos, en 4750 dólares. Si el descenso continúa, el soporte principal se sitúa en el retroceso del 50,0%, en 3600 dólares. Fuente: xStation5

Silver

La plata cae hacia US$60 por onza , acumulando una caída de 50% desde máximos históricos.

, acumulando una caída de 50% desde máximos históricos. El precio encuentra soporte en la media de 200 períodos, aunque ha roto el retroceso de Fibonacci del 50% y prueba el nivel clave del 61,8%.

Mantener ese nivel es clave para sostener el sesgo alcista. Una ruptura podría llevarla a US$47–50 .

. El ratio petróleo/plata sugiere más corrección si el petróleo sigue subiendo.

Por el contrario, una caída del petróleo podría aliviar presiones y apoyar a los metales industriales.

Los ETF continúan vendiendo, reduciendo inventarios en COMEX.

La relación petróleo/plata, que se recupera tras situarse dos desviaciones estándar por debajo del promedio de los últimos cinco años, sugiere que la plata aún se encuentra en niveles extremadamente altos, mientras que el petróleo podría no haber alcanzado su máximo todavía. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los ETF continúan vendiendo plata, lo que provoca una disminución en las existencias de plata de COMEX. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La plata se está recuperando del retroceso del 61,8%, pero para retomar una verdadera tendencia alcista sería necesario romper la línea de tendencia bajista y la media móvil de 30 periodos, que actualmente se sitúa ligeramente por encima de los 80 dólares. Fuente: xStation5

Gas natural

El gas natural en EE.UU. sigue bajo presión pese al contexto energético global ajustado.

Los precios caen bajo US$3 , debido a un aumento de inventarios mayor al esperado.

, debido a un aumento de inventarios mayor al esperado. La capacidad de exportación está limitada a unos 20 bcfd, lo que impide capturar plenamente la demanda global.

El mercado se mantiene en contango hasta 2027.

Factores como un verano más cálido y mayor demanda energética (centros de datos) podrían frenar la acumulación de inventarios.

Técnicamente, el gas mantiene soporte en US$2,8 y un nivel clave en US$2,5.



El mercado del gas está relativamente equilibrado, con exportaciones estadounidenses que actualmente rondan los 20 mil millones de pies cúbicos diarios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



Los inventarios de gas han comenzado a recuperarse más rápido que el ritmo estacional habitual. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



La estructura a plazo hasta enero de 2027 se encuentra actualmente en contango. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los precios del gas han caído por debajo de los 3 $/MMBTU, pero se mantienen por encima del soporte clave de 2,8 $. El siguiente soporte importante se sitúa en torno a los 2,5 $/MMBTU. Fuente: xStatio