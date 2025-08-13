Petróleo hoy: precios caen por aumento de oferta y expectativas del mercado

Durante la sesión de hoy, los precios del petróleo continúan bajo presión bajista, influenciados por las perspectivas de un incremento en la producción global y la cautela de los inversores antes de la reunión programada para este viernes entre EE.UU y Rusia.

Los últimos reportes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Administración de Información Energética (EIA) confirman que el giro de la OPEP+ hacia una reactivación más rápida de la producción está ampliando el excedente mundial. La AIE casi triplicó su proyección de superávit para 2025, situándose en 1,8 millones de barriles diarios (mb/d), y prevé un exceso cercano a 3 mb/d para 2026. Por su parte, la EIA incrementó en dos tercios la estimación de superávit para el periodo octubre–marzo.

Con el Brent cotizando por debajo de los 66 USD/barril incluso antes de la llegada de nuevos volúmenes al mercado, el panorama a corto plazo para el crudo sigue con presión bajista. Sin embargo, los inventarios de gasolina en EE. UU. sorprendieron con una caída de –0,79 millones de barriles, lo que impulsó un leve repunte intradía, pese al aumento de las existencias de crudo (+3,04 millones).

En este contexto, la clave para la OPEP+ será mantener coherencia en su estrategia. Si Arabia Saudita opta por priorizar la cuota de mercado, el bloque podría tolerar precios más bajos; en cambio, un repliegue parcial del plan no estaría descartado si se busca sostener valores más altos.



Impacto en los precios de la gasolina en Latinoamérica

Si el Brent continúa presionado por el exceso de oferta, podría registrarse un alivio gradual en los costos de refinación y, en consecuencia, en los precios de la gasolina en la región. No obstante, el traspaso a los consumidores no será inmediato ni uniforme, ya que dependerá de factores como el tipo de cambio, los mecanismos de fijación de precios y estabilización de cada país, los márgenes de refinación y las variaciones estacionales.

Fuente: xStation5.