Comenzamos la semana con importantes aumentos en los precios de las materias primas energéticas y una generalizada aversión al riesgo por parte de los inversores. Esto se debe a un comunicado publicado por la Guardia Revolucionaria Islámica, según el cual el estrecho de Ormuz permanece cerrado "hasta nuevo aviso".

El petróleo sube y la aversión al riesgo aumenta: ¿qué implica para el dólar?

Tanto el aumento de los precios del petróleo crudo, del cual Estados Unidos es exportador neto, como el retorno de la aversión al riesgo son factores favorables para el dólar estadounidense. Sin embargo, las comunicaciones de ambas partes son muy inconsistentes. Donald Trump rechazó la declaración de Teherán, asegurando la apertura de la ruta para los buques que navegan conforme a la ley, lo que podría ser uno de los factores que actualmente están impulsando un cambio en el mercado de divisas.

Ambas partes anuncian una mayor escalada. Irán afirma que cualquier acción adicional de Estados Unidos o sus aliados en respuesta al bloqueo recibirá una severa represalia. Estados Unidos, por su parte, advierte que si Teherán mantiene el bloqueo, llevará a cabo nuevos ataques.

El mercado aún no refleja el peor escenario posible. La magnitud de los aumentos en los precios de las principales materias primas energéticas es relativamente pequeña (no hemos superado los máximos locales del 8 de julio). Actualmente pagamos algo más de 78 dólares por un barril de petróleo crudo Brent; el WTI oscila en torno a los 74 dólares.

Sin embargo, la situación está cambiando dinámicamente. Nuevos ataques, especialmente contra buques que transitan por el estrecho, podrían provocar aumentos repentinos de la volatilidad.

¿Qué esperar de la comparecencia de Kevin Warsh?

El martes, el presidente de la Reserva Federal comparecerá ante el Congreso en una audiencia semestral.

Solo se ha celebrado una reunión bajo el liderazgo de Warsh. Los mercados aún no están convencidos de cuál será el enfoque del nuevo presidente en materia de política monetaria. Las primeras señales, que resultaron sorpresivas, apuntaban a una postura moderadamente restrictiva.

La audiencia cobra especial relevancia ante el deseo de Warsh de retirar la orientación prospectiva, es decir, las comunicaciones que indicaban a los mercados la dirección que el comité pretende seguir. Este intento de reducir la transparencia de las acciones de la Reserva Federal ha generado numerosas críticas. Prevemos que Warsh tendrá que responder a un número considerable de preguntas sobre este tema.

Cabe recordar que Warsh no participó en la última proyección de la evolución de los tipos de interés realizada por los miembros del comité.

Si bien la conferencia de junio calmó un poco los ánimos, muchos aún esperan que Warsh intente congraciarse con la Casa Blanca. Es probable que los políticos busquen una respuesta a la pregunta clave: ¿en qué se diferencia el enfoque de Warsh sobre la economía y la política monetaria del presentado por Trump?

Inflación del IPC: el mercado espera un descenso de la inflación general

Noventa minutos antes del inicio de la audiencia, se publicará la cifra de inflación de junio en Estados Unidos. El consenso prevé que no habrá cambios importantes en la inflación subyacente (consenso: 2,9 %) y un descenso moderado en la inflación general (consenso: 3,9 %). Sin embargo, esto no invita al optimismo. La presión inflacionaria sigue siendo demasiado alta, lo que significa que el Congreso exigirá explicaciones muy precisas sobre cómo Warsh pretende reducirla hasta el objetivo.

Fuente: XTB Research, 07/10/2026

Durante su primera rueda de prensa, el nuevo presidente desmintió las especulaciones sobre la posibilidad de elevar el objetivo de inflación, recalcando que no aceptará la inflación en nombre de la protección del empleo. El mercado interpretó sus declaraciones como bastante restrictivas, lo que impulsó las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Warsh, sin embargo, también hizo hincapié en que presta atención a lo que se encuentra "a la izquierda de la coma decimal". Además, afirmó que "las técnicas actuales para medir la presión inflacionaria distan mucho de ser ideales". Como alternativa, presentó en los últimos meses, entre otros, la media ajustada desarrollada por la sucursal de la Reserva Federal de Dallas. En mayo, esta media alcanzó solo el 2,8%, por lo que el objetivo "dos" seguía estando a la izquierda de la coma decimal.

Análisis técnico: el euro-dólar mantiene una tendencia bajista

El par euro-dólar ha mantenido una clara tendencia bajista desde principios de abril. A pesar de la desaceleración de los descensos y su consolidación en torno a 1,14, el tipo de cambio se mantiene muy por debajo de las medias móviles de 50, 100 y 150 días, que actúan como niveles de resistencia dinámicos.

La media móvil simple de 50 días (SMA50) casi coincide con el nivel de Fibonacci 38,1 (alrededor de 1,152), la media móvil simple de 100 días (SMA100) se sitúa cerca del nivel de Fibonacci 50 (1,159), y la media móvil simple de 150 días (SMA150) toma valores cercanos al nivel de Fibonacci 61,8 (1,164).

Esta configuración es consistente con la ventaja de la oferta, al igual que el indicador RSI (43,8).