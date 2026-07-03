¿Podrá el café sostener su repunte pese a la sobreoferta?

El café arábica (COFFEE) cotiza en 302.12 centavos por libra, alrededor de 3.10 dólares, su nivel más alto desde marzo, luego de que las lluvias en Brasil retrasaran la cosecha y los inventarios certificados en ICE cayeran a un mínimo de dos años. El repunte llega apenas meses después de que el indicador compuesto de la Organización Internacional del Café cayera más de 22% desde su récord de febrero de 2025, lo que reabre la pregunta para productores y traders por igual: si este nuevo impulso refleja una escasez real y duradera o si es apenas otro tramo del ciclo de auge y caída que caracteriza históricamente al mercado cafetalero, justo cuando un posible El Niño intenso amenaza con complicar la cosecha 2026/27.

Los inventarios de arábica caen a mínimos de dos años mientras Brasil retrasa su cosecha

Bolsa ICE Café C Existencias diarias. Fuente: MacroMicro.

Los inventarios de café arábica certificados en ICE cayeron otros 3.069 sacos hasta 377.465, el nivel más bajo desde marzo de 2024. Hace un año el volumen era de 841.173 sacos, lo que implica una reducción de 463.708 sacos en doce meses, es decir más de la mitad. La cosecha brasileña alcanzó apenas 44% de avance al 24 de junio, por debajo del 51% del año anterior y del promedio de cinco años de 47%, según datos de Safras & Mercado. Las lluvias en Minas Gerais, la principal región productora, alcanzaron 1.956% del promedio histórico en la semana previa, retrasando las labores de campo y generando dudas sobre la calidad del grano.

Climatempo proyecta que el clima seco predominará en la primera quincena de julio, lo que debería favorecer tanto la cosecha como las labores de poscosecha y aliviar parte de la presión de oferta de corto plazo. Este ajuste temporal ocurre, sin embargo, sobre un mercado ya tensionado estructuralmente. La ICO proyecta una producción global récord de 179 millones de sacos para el ciclo 2025/26, pero el consumo global sigue en aumento, lo que mantendría los inventarios mundiales en su quinto año consecutivo de caída, con existencias que podrían retroceder a cerca de 20 millones de sacos. En un mercado tan ajustado, una demora de semanas en la cosecha de un solo país es suficiente para mover los precios de forma significativa.

El riesgo de un Godzilla El Niño se suma a la tensión de oferta en Vietnam

La posibilidad de un fenómeno conocido informalmente como Godzilla El Niño añade una capa adicional de incertidumbre. La NOAA estima una probabilidad de 63% de un El Niño intenso hacia fines de 2026, un patrón climático que calienta las aguas del Pacífico central y oriental, debilita los vientos alisios y suele traducirse en sequías en el sudeste asiático y partes de Sudamérica. De confirmarse con esa intensidad, el fenómeno podría retrasar las lluvias en Brasil entre septiembre y octubre, período clave para la floración del cafetal, complicando la cosecha 2026/27 antes incluso de que termine la actual.

El robusta, la variedad que domina la producción vietnamita, ya refleja parte de esa tensión. Los agricultores en las Tierras Altas Centrales de Vietnam vendieron el grano entre 91.600 y 92.000 dong por kilo, equivalente a entre 3.48 y 3.50 dólares, por encima de los 89.000 a 89.500 dong de la semana previa, en un contexto de existencias cada vez más ajustadas. En ICE, el robusta llegó a tocar un máximo de cinco meses de 3.920 dólares por tonelada el jueves antes de retroceder 0.6% a 3.761 dólares, acumulando su cuarta semana consecutiva de alzas. Las exportaciones vietnamitas subieron 7.3% interanual en el primer semestre de 2026, aunque las perspectivas para la cosecha 2026/27 se deterioran por el clima cálido y seco asociado al propio El Niño. En Uganda, los envíos cayeron a 617.491 sacos en mayo desde 793.445 un año atrás, otra señal de que el ajuste de oferta no se limita a Brasil y Vietnam.

Las señales de sobreoferta futura y la presión sobre los precios al consumidor

No todas las señales apuntan a una escasez sostenida, Rabobank elevó su estimación de superávit global de arábica para 2026/27 a 9.5 millones de sacos desde 7.0 millones previos, y el Servicio Agrícola Exterior de Estados Unidos proyecta una cosecha récord en Brasil de 71.9 millones de sacos, un alza de 14% interanual. Los precios elevados ya incentivan una mayor siembra de robusta en Brasil y Vietnam, un patrón que en ciclos previos terminó generando excedentes, como ocurrió tras la sobreoferta de 2001 y 2002 o la renovación cafetalera posterior a la roya de 2008 a 2011 en Colombia.

Del lado del consumidor, Nestlé señaló que podría trasladar a sus precios de venta la caída en el costo del grano registrada durante buena parte de 2026, según reportó Reuters. Un directivo de la unidad de café de la compañía indicó que la baja en los costos del grano se tendrá en cuenta al definir los precios finales, aunque la decisión dependerá también de los niveles de inventario. La industria estima que los cambios en el precio del grano tardan al menos nueve meses en trasladarse a los precios que paga el consumidor final, por lo que el reciente repunte en el mercado de futuros podría no reflejarse en las góndolas antes de bien entrado 2027.

Esta asimetría entre precios mayoristas y minoristas, documentada desde la ruptura del Acuerdo Internacional del Café en 1989, ilustra por qué un repunte en la bolsa no garantiza mejores ingresos para los productores ni anticipa con precisión hacia dónde se moverá el precio al consumidor.

El café prueba la resistencia de los 320 puntos

El gráfico diario del café arábica ofrece la fotografía estructural del movimiento, en que el precio cotiza en 302.12 centavos por libra, después de que una vela alcista pronunciada perforara el rango de consolidación que había contenido al mercado desde comienzos de año, entre 278.17 y 320.43. Esa ruptura también acercó al precio a la línea de tendencia bajista trazada desde el máximo de febrero de 2025, un nivel que coincide de forma aproximada con la resistencia de 320.43 y que, de superarse con convicción, cuestionaría la validez de la tendencia descendente vigente desde entonces.

El precio se sostiene por encima de la SMA(50) diaria, en 273.93, que pasó a funcionar como soporte dinámico de mediano plazo, aunque todavía cotiza por debajo de la SMA(200), en 327.66, que actúa como techo estructural y añade peso a la zona de resistencia. El ADX(14) diario confirma la relevancia del movimiento y describe una tendencia alcista ya definida y no un simple rebote técnico. El RSI se mantiene en zona neutral pero ya próximo al umbral de sobrecompra, lo que empieza a limitar el margen para extender el movimiento sin una pausa.

Fuente: xStation5.

En el gráfico horario, el rally se mide desde el mínimo de 242.41 hasta el máximo de 320.43, tramo sobre el que se trazó la cuadrícula de Fibonacci, el precio actual se ubica apenas por encima del retroceso del 23.6%, en 299.15, lo que indica que la corrección posterior al máximo ha sido leve en relación con la magnitud del avance previo.

El siguiente soporte relevante es el retroceso del 38.2%, en 288.52, que coincide con la SMA(50) horaria, en 290.03, reforzando esa zona como primer punto de referencia si la corrección se profundiza. El ADX confirma que la tendencia de corto plazo es incluso más fuerte que la observada en el marco diario, mientras el RSI deja margen amplio antes de entrar en sobrecompra, a diferencia de su lectura en el gráfico diario.

Fuente: xStation5.

El diario aporta el contexto estructural, un mercado que rompe un rango de meses y se acerca a una resistencia de largo plazo, mientras el horario muestra que, dentro de ese movimiento, el pullback reciente es todavía superficial y la tendencia de corto plazo sigue intacta. Esa combinación sostiene un sesgo técnico alcista mientras el precio se mantenga sobre la SMA(50) horaria en 290.03, con la resistencia de 320.43 y la SMA(200) diaria en 327.66 como las próximas pruebas relevantes.

Una ruptura confirmada de esa zona abriría espacio hacia 371.91, mientras que una pérdida del soporte de 288.52 en el gráfico horario sería la primera señal de que la corrección se profundiza y que la resistencia estructural del marco diario está conteniendo el avance.