¿Podría India frenar el rally del oro?

India está intentando ponerle freno al oro justo cuando el metal vuelve a encontrar apoyo. Esa tensión merece atención, porque India no es un comprador marginal: es uno de los grandes termómetros del mercado físico mundial. Cuando Nueva Delhi encarece importaciones, endurece licencias y actúa para contener la salida de divisas en medio de una rupia débil, la pregunta no es solo qué pasará con la joyería local. La pregunta de verdad es otra: si ese ajuste puede enfriar un mercado global que, hoy, sigue moviéndose más por tasas reales, bancos centrales y cobertura macro que por el simple apetito del comprador asiático.

El punto de partida es claro. El oro en India ya venía muy tensionado antes de las últimas medidas. Según el World Gold Council, el precio doméstico medio del oro en el primer trimestre alcanzó un récord de 151.108 rupias por 10 gramos, con una subida trimestral del 20% y un avance interanual del 81%. Esa diferencia no se explica solo por el metal; se explica también por la moneda. La rupia cayó en ese mismo periodo un 3% trimestral y un 6% interanual, de modo que para el comprador indio el oro se encareció doblemente: por el precio internacional y por la depreciación de la divisa local.

Y, aun así, la demanda no desapareció. Eso es lo primero que conviene entender. En el primer trimestre, la demanda total de oro en India subió un 10% interanual hasta 151 toneladas, y el dato más llamativo no estuvo en la joyería, sino en la inversión. La demanda de inversión aumentó un 54% interanual hasta 82 toneladas, mientras que la de joyería se quedó en 66 toneladas. Las compras de lingotes y monedas prácticamente empataron con las de joyería, y los ETF de oro en India marcaron récord. En otras palabras, el oro dejó de ser solo adorno o tradición y volvió a funcionar como activo defensivo para el ahorrador indio. Esa transición es importante, porque cuando el comprador se mueve desde la joyería hacia la inversión, el mercado se vuelve más sensible al miedo macro y menos al precio puro.

El verdadero problema para India

Ahí aparece el verdadero problema para el Gobierno. Si el petróleo sube, la rupia se debilita y el oro además se convierte en refugio, el país se enfrenta a una combinación incómoda: más presión sobre la balanza exterior, más demanda de dólares y más salida potencial de ahorro hacia un activo importado. Por eso India ha endurecido su postura con el oro y la plata durante mayo, encareciendo y restringiendo el canal formal de importación. No es una guerra contra el metal por sí mismo. Es una defensa de reservas, de cuenta corriente y de estabilidad de la rupia.

Ahora bien, una cosa es enfriar el mercado físico local y otra muy distinta es frenar el rally global.

India sí puede golpear una parte importante de la demanda, sobre todo la más sensible al precio. En el mercado físico eso ya se ha notado: los descuentos se ampliaron con fuerza y parte del comprador tradicional ha dado un paso atrás. El World Gold Council ya venía advirtiendo de que la joyería estaba bajo presión por los precios récord, aunque la inversión compensaba buena parte de esa debilidad. Si Nueva Delhi sigue endureciendo el canal de importación, es razonable esperar menos fuerza en joyería, más reciclaje y más irregularidad en la demanda física de corto plazo.

Pero el oro, ahora mismo, no está subiendo solo por India. Y ese es el punto central del artículo.

El motor del metal ha cambiado bastante. UBS sigue viendo demanda estructural sólida y mantiene una visión positiva para 2026, con un objetivo de 4.800 dólares por onza en su escenario central, apoyándose en tres pilares: tasas reales más bajos a medio plazo, compras continuas de bancos centrales y demanda persistente de activos reales en un mundo con más tensión fiscal y política. Si ese es el motor principal, el freno indio puede moderar el precio, sí, pero no cambiar su dirección por sí solo.

También ayuda poner la película en contexto. El oro no se está comportando como un refugio perfecto de manual, y eso encaja con la línea que ya venimos comentando. El mercado no lo está tratando primero como cobertura geopolítica, sino como activo sensible a tasas reales y dólar. Mientras la energía alta mantenga viva la sospecha de que los bancos centrales tardarán más en recortar, el oro seguirá teniendo momentos de debilidad. Eso explica por qué la plata está mostrando una reacción más agresiva y por qué el oro, aun con una estructura de suelo válida desde marzo, se mueve con menos impulso. El soporte de fondo existe, pero la trayectoria no es lineal.

Un mercado que ya no depende solo de Asia

Por eso India llega en un momento interesante. Si el precio del oro estuviera sostenido principalmente por joyería asiática, la capacidad de freno sería mucho mayor. Pero no parece ser ese el caso. Hoy el mercado global mira más a las compras oficiales, a los ETF, a la evolución del dólar y a la política monetaria. El propio World Gold Council mostró que, en el conjunto mundial, la demanda total del primer trimestre subió hasta 1.231 toneladas, mientras el valor alcanzó un récord de 193.000 millones de dólares. La inversión en lingotes y monedas fue fuerte, las compras de bancos centrales siguieron siendo robustas y la debilidad de la joyería quedó compensada por otras patas de demanda. Ese contexto reduce el poder de India para frenar por sí sola un rally global.

Eso no significa que India no importe. Importa mucho. Significa algo más sutil: puede frenar el ritmo, no necesariamente cambiar la historia.

Hay además un efecto que conviene no ignorar. Cuando un país encarece el oro para proteger su moneda, puede lograr justo lo contrario en una parte del ahorro privado: reforzar la percepción de que hace falta protegerse. Si la rupia sigue perdiendo fuerza, muchos hogares indios no verán el oro como un lujo más caro, sino como una cobertura todavía más necesaria. Ese comportamiento ya se insinuó en el primer trimestre, cuando la inversión ganó tanto peso frente a la joyería. Así que parte del daño regulatorio puede terminar desplazando demanda, no eliminándola.

También hay una cuestión regional. India no actúa en un vacío. Si la demanda física india se enfría, el impacto sobre el precio global dependerá de lo que ocurra en otros grandes polos de compra. Y ahí la señal es menos bajista de lo que parecería. El World Gold Council ha subrayado que los flujos del Este siguen siendo relevantes, que China ha mostrado renovado interés por reservas oficiales y que el soporte institucional al metal no se ha roto. En ese entorno, un frenazo indio pesa, pero no domina.

Quizá la forma más útil de pensarlo sea esta. India puede actuar sobre el mercado físico de corto plazo. Puede castigar joyería, encarecer importaciones y aumentar el reciclaje. Puede incluso provocar fases de corrección táctica si el mercado interpreta que uno de los grandes compradores está desacelerando Pero el rally del oro ya no depende solo de bodas, festividades o compras minoristas en Asia. Depende bastante más de si el mundo sigue queriendo activos reales en un entorno de monedas bajo presión, deuda pública creciente y política monetaria incierta. Y, de momento, esa necesidad no parece haber desaparecido.

Por eso la medida india merece respeto, pero no deberíamos exagerar. Puede enfriar una parte visible del mercado. Puede restar velocidad. Puede generar volatilidad. Lo que parece más difícil es que, por sí sola, consiga apagar una tendencia que hoy tiene apoyos mucho más amplios que los de un simple ciclo de joyería. Si la rupia sigue frágil y el oro sigue funcionando como refugio para el ahorrador local, la paradoja será todavía más interesante: Nueva Delhi tratará de contener el metal al mismo tiempo que le recuerda al mercado por qué sigue siendo tan difícil ignorarlo.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.