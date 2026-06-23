¿Por qué caen las tecnológicas hoy? El desplome de los chips arrastra al Nasdaq

Antes de que Wall Street abra sus puertas, el mercado ya tiene tres señales claras de que la jornada será difícil para la tecnología. El KOSPI de Corea del Sur se desplomó cerca de 10% desde su máximo histórico durante la sesión nocturna, SK Hynix y Samsung Electronics cedieron más de 10% en Seúl, y los futuros del Nasdaq 100 caen 2,5% en el premercado, apuntando a una pérdida superior a US$1 billón en el momento del toque de campana. El ajuste se acumula sobre una jornada del lunes que ya fue negativa para las grandes plataformas tecnológicas, dejando al mercado con dos días de presión vendedora antes de un evento central que llega mañana: los resultados de Micron Technology.

El KOSPI y los chips de memoria como epicentro del ajuste nocturno

La caída del KOSPI llegó debido al regulador financiero de Corea del Sur que había advertido la semana anterior sobre la volatilidad de los ETF apalancados sobre acciones individuales de semiconductores, lo que acumuló presión vendedora latente en un mercado que había triplicado su valor en el último año. SK Hynix y Samsung Electronics, los dos mayores fabricantes de chips de memoria del mundo, perdieron más de 10% cada una en Seúl. El movimiento se trasladó directamente al premercado de EE.UU., donde los nombres de memoria lideran las pérdidas: Micron Technology cede 8%, SanDisk pierde 9,2% y Western Digital retrocede 7,5%.

Más allá de los chips de memoria, el deterioro es amplio, Intel cae 6,8% y AMD 5,2% en el premercado. Seis de las siete Magníficas operan en terreno negativo, con pérdidas combinadas que superan los US$345 mil millones si las caídas se mantienen al cierre. SpaceX retrocede otro 3,6% en el premercado hasta US$149,1, apenas 9% por encima del precio de IPO de US$135 y cerca del precio de apertura de su primer día de cotización en US$150, en tres sesiones la empresa acumuló una pérdida de más de US$600 mil millones en capitalización de mercado, cayendo por debajo de los US$2 billones por primera vez desde su debut bursátil.

La duda sobre el retorno del gasto en inteligencia artificial continua siendo el principal argumento para las caídas. Los hyperscaler han comprometido miles de millones en infraestructura de IA, pero la evidencia de que esa inversión genera retornos que justifiquen las valuaciones actuales sigue siendo escasa. Mientras esa duda persista, el mercado tiende a rotar, los inversores estan vendiendo acciones de compañías que gastan en cómputo de IA y comprando las que capturan ese gasto, cuando el segundo grupo empieza a ceder también, el ajuste se amplifica. La Fed hawkish suma presión adicional, el CME FedWatch Tool descuenta ahora 50 puntos básicos de alzas para diciembre, lo que eleva el costo de oportunidad de mantener posiciones en sectores de alta valuación.

Ayer en Alphabet: dos salidas de talento de IA en una semana

El detonante del lunes fue específico de Alphabet. John Jumper, vicepresidente de Google DeepMind y Premio Nobel de Química 2024 por su trabajo en el modelo de predicción de proteínas AlphaFold, anunció su salida hacia Anthropic durante el fin de semana. La acción llegó a caer 7,2% en la jornada del lunes, su mayor caída intradía desde febrero, y extiende las pérdidas en el premercado de hoy. La partida de Jumper llega una semana después de que Noam Shazeer, coautor de uno de los papers más influyentes en la arquitectura de los modelos de lenguaje modernos, anunciara su traspaso a OpenAI.

OpenAI y Anthropic parecen estar ganando terreno frente a Google, Meta y xAI en modelos y herramientas de código para clientes empresariales. La salida de Jumper agrava ese diagnóstico porque era parte del equipo de desarrollo de herramientas de código de IA, precisamente el segmento donde Google ha tenido más dificultades para cerrar contratos corporativos. Agregado a eso, parte del rendimiento reciente de las acciones tecnológicas fue altamente especulativo, debido a eso, la corrección es un comportamiento sano aunque incómodo en el corto plazo.

Micron mañana: la prueba de fuego del ciclo de IA

El próximo evento que el mercado identifica como referencia concreta del ciclo de inteligencia artificial es el reporte de resultados de Micron Technology mañana miércoles, después de que la acción acumulara más de 300% de ganancia desde enero. Los inversores prestarán más atención a la evolución de los precios de memoria y a cualquier cambio en la guía de capex o de suministro de bits que al resultado de ganancias en sí. Si Micron confirma que la demanda de HBM y DRAM para servidores de IA sigue siendo sólida, el mercado tendrá un argumento concreto para estabilizar el sector, si en cambio ajusta su guía hacia abajo, la corrección de estas dos jornadas podría tener recorrido adicional.

El Nasdaq 100 cae cerca de 2.8% durante el premercado. Fuente: xStation5.