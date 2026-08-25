🎥 PREMERCADO: Bitcoin supera los 80.000 dólares

- Las acciones se recuperan en una sesión donde el mercado vuelve a apoyarse en el sector tecnológico, especialmente por el repunte de los semiconductores y la caída en los rendimientos de los bonos.
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